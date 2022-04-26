Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz ay kalp ameliyatı olmuştu. Sarı-Lacivertlilerin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, bunu "Aziz Başkan başarılı bir by-pass ameliyatı geçirdi. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım'dan ameliyat sonrası ilk fotoğraf geldi. Yakınlarıyla birlikye yemeğe giden Aziz Yıldırım'ın sağlık ve neşeli gözükmesi dikkatlerden kaçmadı.

Aziz Yıldırım şike davasının peşini bırakmıyor: Herkese dava açacağız 3 Temmuz süreci boyunca görevi kötüye kullanan herkese dava açacaklarını söyleyen Yıldırım “Davalardan kazanacağımız paraları da Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız” dedi

Aziz Yıldırım: Bize bu acıları yaşatanların hesap verme vakti Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin haklarındaki beraat kararını onamasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.