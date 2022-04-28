Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları tamamlandı. Manchester City'nin Real Madrid'i 4-3 mağlup ettiği maçın ardında Liverpool da Villarreal'i 2-0'la geçti. Premier League'de şampiyonluk için kapışan iki İngiliz devi, Devler Ligi'nde de finale adını yazdırmak için avantajı kapmış durumda...

Anfield Road'daki maçta ilk yarı 0-0 eşitlikle geçildi. Kupanın sürpriz takımı Villarreal, katı savunmasıyla yine gol yememeyi başarsa da 2. yarıda goller peş peşe geldi.

KİLİT KENDİ KENDİNE AÇILDI

İkinci devreye hızlı başlayan Liverpool, aradığı golü 53. dakikada buldu. Orta sahadan kısa paslarla rakip ceza sahasında çoğalan Liverpool'da kaptan Jordan Henderson'ın sağ kanattan yaptığı sert orta, Villarreal defansından Pervis Estupinan'a çarparak kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu: 1-0

Hız kesmeyen ev sahibi ekipte Salah'ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve İngiltere temsilcisi, 55. dakikada 2-0 öne geçti. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında toplam 14 gole ulaşan Senegalli oyuncu, Didier Drobga'yı yakalayarak turnuva tarihinde en yüksek sayıya ulaşan iki Afrikalı oyuncudan biri oldu.

Rakibini 2-0'la geçen Liverpool, ikinci maç öncesi skor avantajı yakaladı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 3 Mayıs Salı günü Ceramica Stadı'nda oynanacak.