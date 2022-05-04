Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yarı finalinde İspanyol Villarreal'i elemeyi başardı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final turu rövanş maçında, Villarreal, Liverpool'u konuk etti. İlk maçı 2-0 kaybeden Villareal, Ceramica Stadı'ndaki karşılayşama hızlı başladı. İlk yarı, Boulaye Dia'nın 3. dakikada ve Francis Coquelin'in 41. dakikada bulduğu gollerle 2-0 Villarreal üstünlüğü ile geçti.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'un ikinci yarının başında Luis Diaz'ı oyuna alması, maçın seyrini de değiştirdi. İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan İngiliz ekibi, golleri buldu. Liverpool, 62. dakikada Fabinho'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi. Diaz'ın 67.dakikada bulduğu golle skor eşitlendi. Liverpool, 74. dakikada Sadio Mane'nin golüyle de öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.

Villarreal'de Etienne Capoue, 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

LİVERPOOL RAKİBİNİ BEKLİYOR

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Manchester City'yi ağırlayacak. Bu eşleşmenin galibi, finalde Liverpool ile karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

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