Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig'de son 2 sezon İstanbulspor forması giyen 21 yaşındaki Emrecan Uzunhan'ın, yeni adresi Beşiktaş oldu. Beşiktaş, genç stoperle 5 yıllık sözleşme imzalarken İstanbulspor'a 2 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.

Siyah beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV Transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran İstanbulspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada ise "6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emrecan Uzunhan" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ı açıkladı... Stopere gençlik aşısı Beşiktaş, İstanbulspor'un 21 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattığını açıkladı... Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır" dendi.