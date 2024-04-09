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Haberler > Spor > A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı devirerek ilk galibiyetini aldı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı devirerek ilk galibiyetini aldı

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A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan&#039;ı devirerek ilk galibiyetini aldı

Spor Haberleri

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında ağırladığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.

 

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında Macaristan'ı ağırladı.

Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan A Milli Takımımız, ilk galibiyetini aldı.

Temsilcimiz ilk maçta İsviçre'ye 3-1 yenilmişti. 

Öte yandan İstanbul'dan üzgün ayrılan Macaristan ise ilk yenilgisini yaşadı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı devirerek ilk galibiyetini aldı - 1. Resim

Stat: Pendik

Hakemler: Katarzyna Lisiecka-Sek, Katarzyna Wojs, Anna Dabrowska (Polonya)

Türkiye: Gamze Yaman, Ümran Özev, Gülbin Hız (Dk. 88 Eda Karataş), Sejde Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Elif Keskin (Dk. 77 Arzu Karabulut), Miray Cin, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 62 Busem Şeker), Yağmur Uraz (Dk. 46 Ece Türkoğlu)

Macaristan: Szöcs, Kovacs (Dk. 46 Nagy), Turanyi, Nemeth, Savanya, Papp (Dk. 89 Süle), Csiszar, Csanyi (Dk. 65 Fenyvesi), Zeller (Dk. 46 Csiki), Szabo, Kajan (Dk. 81 Papai)

Goller: Dk. 45+1 Csanyi (Macaristan), Dk. 80 Ece Türkoğlu, Dk. 87 Miray Cin (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 41 Meryem Çal, Dk. 43 İlayda Civelek, Dk. 61 Necla Güngör Kıragası (Teknik direktör) (Türkiye)

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