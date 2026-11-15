A Milli Takım'da Berke Özer'in dönüşü Fransa maçıyla gerçekleşiyor. Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından Lille'in genç kalecisinin ilk 11'de sahaya çıkması beklenirken, geçen yıl yaşanan kamp krizinin ardından Sergen Yalçın döneminde milli takıma dönüş süreci de tamamlanmış olacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Lille forması giyen genç kaleci Berke Özer ile A Milli Takım arasındaki sorun, Ekim 2025’te Vincenzo Montella döneminde yaşanmıştı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanan Bulgaristan maçının kadrosuna alınmayan Özer, Riva’daki kamptan teknik ve idari ekibin izni olmadan ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu bu durumu “kabul edilemez” buldu. Olayın ardından Özer, Montella yönetiminde bir daha milli takıma davet edilmedi. Konu uzun süre kamuoyunda “kamp krizi” olarak tartışıldı.

A Milli Takım'da Berke Özer sürprizi

Geçen ay A Milli Takım’ın başına geçen Sergen Yalçın, göreve gelir gelmez Berke Özer konusunu gündeme getirmişti.

Tecrübeli çalıştırıcı "Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Konuşacağım Berke’yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz" demişti.

Yalçın "Berke ile görüştüm. Milli takıma gelmek için can atıyor. Çok büyütülecek bir konu olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Genç kaleci de milli takıma dönüş sürecinde Sergen Yalçın’a teşekkür etti:

“Bana bu şansı verdiği için Sergen hocamıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle ilk günden beri iletişim halindeydik. Desteğini her zaman hissettirdi ve bu süreçte de yanımda oldu.”

Yaşanan sürecin ardından Sergen Yalçın döneminin ikinci maçı olan Fransa deplasmanında kalede sürpriz bir isim sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

A Milli Takım'da Berke Özer sürprizi

UĞURCAN SAKATLANDI, KALE BERKE'YE EMANET

Lille’in genç file bekçisi Berke, bu akşamki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında ilk 11’de yer alacak.

Geçtiğimiz sezon yaşanan kamp krizinin ardından uzun süre milli formadan uzak kalan Özer, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle birlikte yeniden kadroya dahil edilmişti.

Teknik direktörün “çözülmeyecek sorun değil” yaklaşımı ve birebir görüşmelerinin ardından genç kaleci, Fransa maçında forma şansı bulacak.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Belçika maçı sonrası omzundan sakatlanan Uğurcan Çakır, Fransa maç kadrosundan çıkarıldı.

Böylece Berke Özer'in bugünkü Fransa maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Fransa-Türkiye maçı bu akşam saat 22.45’te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında Belçika'ya 2-1 mağlup olmuş ve böylece 5'te 0 çekmişti.

Grubunu sonuncu bitirmesi kesinleşen Türkiye'nin, doğrudan küme düşmemek için diğer 3 grubun son sırasında yer alan ülkelerin en az ikisini geride bırakması gerekiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala