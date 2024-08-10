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ABD'li kadın güreşçi Kennedy Alexis Blades, rakibini boynundan sakatladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'li kadın güreşçi Kennedy Alexis Blades'in gerçekleştirdiği hamle, Romanyalı güreşçi Catalina Axente'nin ciddi bir sakatlık yaşamasına neden oldu.

Maç esnasında gerçekleşen bu olayın ardından Axente, minderden sedye ile çıkarıldı.

Axente'ye ilk müdahale sahada yapıldıktan sonra, sedyeyle tedavi için minderden alındı. Durumun ciddiyeti hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'li kadın güreşçi Kennedy Alexis Blades, rakibini boynundan sakatladı! - 1. Resim

KENNEDY ALEXİS BLADES KİMDİR?

Kennedy Alexis Blades, 4 Eylül 2003 tarihinde ABD'nin Chicago şehrinde doğmuş olan genç bir Amerikan güreşçidir. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen, güreş dünyasında dikkat çeken bir isim haline gelen Blades, şu anda 2024 Paris Olimpiyatları'nda Amerika'yı temsil ediyor.

CATALİNA AXENTE KİMDİR?

Catalina Axente, 31 Ekim 1995 doğumlu Rumen güreşçidir. Serbest stil güreşte 76 kg kategorisinde mücadele etmektedir. Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazanmıştır.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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