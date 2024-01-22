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    • - Güncelleme Tarihi:

    Abdülkadir Ömür'ün menajerinden Galatasaray açıklaması

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Abdülkadir Ömür'ün hangi takıma imza atacağı merakla bekleniyor. Yıldız oyuncunun menajerş Necdet Ergezen, Galatasaray ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi.

    Abdülkadir Ömür&#039;ün menajerinden Galatasaray açıklaması
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ÖZEL HABER - Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün kariyerine yurt dışında devam edeceği öğrenildi. Umut Bozok ile beraber gözden çıkarılan Ömür için Süper Lig ekipleri de nabız yoklarken, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın da transfer için devreye girdiği belirtildi.

    Galatasaray maçından önce Abdülkadir Ömür hakkında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Zihinsel ve fiziksel yorgunluklar olabiliyor. Oyuncu kaybetmek, insan kaybetmek kolay. Abdülkadir Ömür'ü kazanmak istiyoruz. Alınan karar Abdülkadir Ömür'ü kazanmak adına bir karar." ifadelerini kullanmıştı.

    Abdülkadir Ömür'ün menajerinden Galatasaray açıklaması

    GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

    2014'te Trabzonspor alt yapısında yetişen 24 yaşındaki orta saha hakkında yapılan transfer haberleri başta Galatasaray olmak üzere bazı Süper Lig kulüplerinin taraftarlarını da bir hayli heyecanlandırıyor.

    Sosyal medyada öne sürülen iddialara göre yıldız futbolcunun Galatasaray ile anlaştığı yazılıp çizilirken, Karadeniz Gazetesi'nin 'Abdülkadir Ömür Sarı Kırmızılı yöneticilerle masaya oturdu' manşeti kulislerin hareketlenmesine sebep oldu.

    Adı Başakşehir, Pendikspor, Fortuna Sittard ve Hull City ile anılan Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a 5 milyon euro'luk resmi teklif yapıldığı bildirilirken, Acun Ilıcalı'nın zaman kaybetmeden oyuncuyu İngiltere'ye götüreceği kaydedildi.

    Abdülkadir Ömür'ün menajerinden Galatasaray açıklaması

    NECDET ERGEZEN'DEN ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI

    Trabzonspor'da 4 kupa (Süper Lig şampiyonluğu, Süper Kupa (2) Türkiye Kupası) kaldıran Abdülkadir Ömür ayrılık hazırlıklarına başlarken, oyuncunun menajeri Necdet Ergezen'in Galatasaray iddialarına kesin ve net bir cevap vermesi 'transfer' iddialarına noktayı koydu.

    'Abdülkadir Ömür'ün Galatasaray'a transfer olma şansı 0' diyen Ergezen, Galatasaray defterini kapatırken, yetenekli futbolcunun büyük bir ihtimalle kariyerine yurt dışında devam edeceği anlaşıldı. Bu sezon Bordo Mavili formayla 17 maça çıkan Abdülkadir Ömür 6 asist yapma başarısı gösterdi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Abdülkadir ÖmürTrabzonsporGalatasaray
    Haberler > Spor > Abdülkadir Ömür'ün menajerinden Galatasaray açıklaması
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