Abdülkadir Ömür'ün menajerinden Galatasaray açıklaması

22 Ocak 2024 17:04 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 17:05

ÖZEL HABER - Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün kariyerine yurt dışında devam edeceği öğrenildi. Umut Bozok ile beraber gözden çıkarılan Ömür için Süper Lig ekipleri de nabız yoklarken, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın da transfer için devreye girdiği belirtildi.

Galatasaray maçından önce Abdülkadir Ömür hakkında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Zihinsel ve fiziksel yorgunluklar olabiliyor. Oyuncu kaybetmek, insan kaybetmek kolay. Abdülkadir Ömür'ü kazanmak istiyoruz. Alınan karar Abdülkadir Ömür'ü kazanmak adına bir karar." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

2014'te Trabzonspor alt yapısında yetişen 24 yaşındaki orta saha hakkında yapılan transfer haberleri başta Galatasaray olmak üzere bazı Süper Lig kulüplerinin taraftarlarını da bir hayli heyecanlandırıyor.

Sosyal medyada öne sürülen iddialara göre yıldız futbolcunun Galatasaray ile anlaştığı yazılıp çizilirken, Karadeniz Gazetesi'nin 'Abdülkadir Ömür Sarı Kırmızılı yöneticilerle masaya oturdu' manşeti kulislerin hareketlenmesine sebep oldu.

Adı Başakşehir, Pendikspor, Fortuna Sittard ve Hull City ile anılan Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a 5 milyon euro'luk resmi teklif yapıldığı bildirilirken, Acun Ilıcalı'nın zaman kaybetmeden oyuncuyu İngiltere'ye götüreceği kaydedildi.

NECDET ERGEZEN'DEN ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI

Trabzonspor'da 4 kupa (Süper Lig şampiyonluğu, Süper Kupa (2) Türkiye Kupası) kaldıran Abdülkadir Ömür ayrılık hazırlıklarına başlarken, oyuncunun menajeri Necdet Ergezen'in Galatasaray iddialarına kesin ve net bir cevap vermesi 'transfer' iddialarına noktayı koydu.

'Abdülkadir Ömür'ün Galatasaray'a transfer olma şansı 0' diyen Ergezen, Galatasaray defterini kapatırken, yetenekli futbolcunun büyük bir ihtimalle kariyerine yurt dışında devam edeceği anlaşıldı. Bu sezon Bordo Mavili formayla 17 maça çıkan Abdülkadir Ömür 6 asist yapma başarısı gösterdi.