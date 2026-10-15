Acun Ilıcalı ile loca krizinde yeni gelişme: Aziz Yıldırım'dan mahkemeye 4'üncü başvuru
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, kulübün eski asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın locası için 4'üncü defa mahkemeye başvurdu.
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Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locanın kendi şirketine tahsis edilmesi gerektiğini savunan Aziz Yıldırım, aynı konuyla ilgili 4'üncü defa mahkemeye başvurdu.
DURUŞMA 16 EKİM'DE
Yıldırım'ın başvurusu üzerine açılan davanın duruşması 16 Ekim Cuma günü saat 11.00'de İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde görülecek.
Aziz Yıldırım, 217 numaralı loca ile ilgili daha önce 3 defa mahkemeye başvurmuş, ancak bu başvuruların tamamı mahkemeler tarafından reddedilmişti.
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