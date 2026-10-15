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Acun Ilıcalı ile loca krizinde yeni gelişme: Aziz Yıldırım'dan mahkemeye 4'üncü başvuru

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Acun Ilıcalı ile loca krizinde yeni gelişme: Aziz Yıldırım'dan mahkemeye 4'üncü başvuru
Başlık ResmiAcun Ilıcalı ile loca krizinde yeni gelişme: Aziz Yıldırım'dan mahkemeye 4'üncü başvuru

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, kulübün eski asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın locası için 4'üncü defa mahkemeye başvurdu.

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Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locanın kendi şirketine tahsis edilmesi gerektiğini savunan Aziz Yıldırım, aynı konuyla ilgili 4'üncü defa mahkemeye başvurdu.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, 7 Haziran'da yapılan seçimde yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.
Başlık ResmiFenerbahçe'de Aziz Yıldırım, 7 Haziran'da yapılan seçimde yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

DURUŞMA 16 EKİM'DE

Yıldırım'ın başvurusu üzerine açılan davanın duruşması 16 Ekim Cuma günü saat 11.00'de İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde görülecek.

Acun Ilıcalı, 9 Haziran 2024-11 Haziran 2025 arasında Fenerbahçe'de asbaşkanlık yaptı.
Başlık ResmiAcun Ilıcalı, 9 Haziran 2024-11 Haziran 2025 arasında Fenerbahçe'de asbaşkanlık yaptı.

Aziz Yıldırım, 217 numaralı loca ile ilgili daha önce 3 defa mahkemeye başvurmuş, ancak bu başvuruların tamamı mahkemeler tarafından reddedilmişti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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