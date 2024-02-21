Acun Ilıcalı Ronaldinho'yu açıkladı, Fenerbahçeliler ayaklandı! Kampanya başlattılar

Acun Ilıcalı Survivor'da bombayı patlattı, yarışmaya dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldinho'yu getireceğini duyurdu. Fanatik Fenerbahçeli olduğu bilinen Ilıcalı'nın bu hamlesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada kampanya başlattı.

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü bir futbolcuyu programda ağırlayacağını söyleyen Acun Ilıcalı, büyük heyecana neden olmuştu. Bombayı patlatan Ilıcalı, bu ismin dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho olduğunu duyurdu.

Ilıcalı, açıklamasında "Ronaldinho ile birkaç yıldır görüşüyoruz. Geçtiğimiz ay da bizim ofise geldi. Biraz sohbet ettik. Bizim yaptığımız işleri takip ediyor. Ona teklifte bulunup Survivor'da ayak voleybolu oynayalım, ne dersin dedim. Mest oldu hemen. Ve dünyanın en büyük futbolcuları arasında olan Ronaldinho yarın sizlerle birlikte olacak" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Ilıcalı'nın 'dünyaca ünlü bir futbolcu' açıklamasının ardından Mesut Özil'in yarışmaya katılacağı iddiaları gündeme gelmişti ancak gerçek tamamen farklı çıktı. Fanatik Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Ilıcalı'nın bu hamlesi sonrası sosyal medyadaki sarı lacivertliler oldukça heyecanlandı.

Taraftarlar 'Ronaldinho'yu kısa sürede en çok konuşulanlar arasına soktu, X platformunda binlerce paylaşım yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

"Acun Ronaldinho'yu Survivor'a getireceğine kalan maçlar için Fener'e getirseydi."

"Acun abi zamanında Ronaldinho'yu Fenerbahçe'ye getirseydin ya."

"Acun Ronaldinho'yu getirmeye gücün vardı neden senelerce Fenerbahçe'ye getirmedin."

"Acun bu işi gerçekten biliyor. Ronaldinho'nun şu anki performansını bilemem ama gelmiş geçmiş en iyi top cambazları arasında. Seyir zevki oldukça yüksek biri."

"Hoş geldin efsane ayak seni izleyen Messi ve Ronaldo'ya bakmaz."

"Survivor'a Ronaldinho'yu getiren adam Fener'e başkan olunca kimleri getirir diye düşünerek uyucam bugün."