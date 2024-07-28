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Haberler > Spor > Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat son yolculuğuna uğurlandı

Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galatasaray’ın eski başkanlarından Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat, İstanbul'da defnedildi. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazına Polat'ın; spor, siyaset ve sanat camiasından yakınları ve sevenleri katıldı.

Galatasaray’ın eski başkanlarından Adnan Polat’ın vefat eden babası İbrahim Polat'ın cenaze namazı (93), Teşvikiye Camii'nde kılındı.

Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

Cenaze törenine; Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eski Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Haluk Ulusoy, Eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, ses sanatçısı Orhan Gencebay, Galatasaraylı yöneticiler, yakınları ve sevenleri katıldı.

Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

İbrahim Polat'ın naaşı cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat son yolculuğuna uğurlandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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