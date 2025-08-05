Alanyaspor dan imza şov! Uzun süreli 5 sözleşme: Burayı bırakamıyoruz

Corendon Alanyaspor, kadrosunda yer alan 5 futbolcuyla sözleşme uzattı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı.

2028'E KADAR YENİ SÖZLEŞME

Kadrolarındaki 5 futbolcunun sözleşmelerini uzattıklarını belirten Çavuşoğlu, "Güney Koreli forvet Ui-jo Hwang, Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj ve stoper Fatih Aksoy ile 2027, Kosovalı stoper Fidan Aliti ile altyapıdan yetişen orta saha oyuncumuz Ümit Akdağ ile de 2028'e kadar sözleşme uzattık" dedi.

Bu oyuncuların kulübe önemli katkılar sağladığını dile getiren Alanyaspor Başkanı, "Bundan sonraki süreçte de katkıları devam edecektir. Bu sene, geçen seneki sıkıntıları tekrar yaşamamak adına hep birlikte hedefler doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kulübümüz ve futbolcularımız için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

UI-JO SÖZ VERDİ

Sözleşmeleri uzatılan futbolculardan 32 yaşındaki Ui-jo Hwang, kulübe ve başkana teşekkür ederek, "Elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü veriyorum. Umarım geçen yıldan daha iyi bir sezonu birlikte geçiririz" değerlendirmesinde bulundu.

"AİLEM VE BEN BURADA MUTLUYUZ"

Alanyaspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Florent Hadergjonaj, sözleşme uzatmada emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu kararı çok düşünmeden verdiğini anlatan Hadergjonaj, "Hem ailem hem de ben burada mutluyuz. Geçen yıl Alanyaspor olarak bazı sıkıntılar yaşadık, umarım bu sezon daha iyi olacak. Geçen yıl bireysel olarak iyi bir sezon geçirdim ve katkıda bulundum. Bu sezon daha fazla katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İÇİMDE HİÇBİR ŞÜPHE OLUŞMADI"

Kosovalı 31 yaşındaki stoper Fidan Aliti ise sözleşme uzatma kararının kendisi için kolay olduğunu dile getirdi. Ailesiyle Alanya'da mutlu olduklarını kaydeden Aliti, "İçimiz çok rahat. Burada 3 yıl daha kalma konusunda içimde hiçbir şüphe oluşmadı. Daha pozitif bir sezon geçirmek için çalışacağım" dedi.

"ARTIK BİRİNCİ EVİM BURASI OLDU"

Alanyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Fatih Aksoy, ilk imzadan sonra burayı ikinci evi olarak gördüğünün altını çizerek, "Artık birinci evim burası oldu. Burayı bırakamıyoruz. Ben de ailem de çok mutluyuz. İnşallah bu sezonu geçen yıldan daha iyi geçirerek ligi ilk 10'da tamamlamak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

"6 YAŞINDA ALTYAPIDAN ÇIKTIM"

Takımın genç orta saha oyuncusu Ümit Akdağ da "Sözleşmemi uzattığım için mutluyum. 6 yaşında altyapısından çıktığım bir kulüpte forma giymek gurur verici. İnşallah bu yıl A takımda formayı terleteceğim" ifadesini kullandı.