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Alanyaspor genç milli kaleci Mert Furkan Bayram'ı transfer etti

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Alanyaspor genç milli kaleci Mert Furkan Bayram&#039;ı transfer etti

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'nun kalecisi Mert Furkan Bayram'ı kadrosuna kattı. Genç kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Corendon Alanyaspor, TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'da forma giyen Mert Furkan Bayram ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Altınordu FK'den 19 Yaş Altı Milli Takımı'mızda da forma giyen kaleci Mert Furkan Bayram ile 5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

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