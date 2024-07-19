Alanyaspor genç milli kaleci Mert Furkan Bayram'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'nun kalecisi Mert Furkan Bayram'ı kadrosuna kattı. Genç kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Corendon Alanyaspor, TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'da forma giyen Mert Furkan Bayram ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Altınordu FK'den 19 Yaş Altı Milli Takımı'mızda da forma giyen kaleci Mert Furkan Bayram ile 5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.