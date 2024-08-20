Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan PFDK'ya sevk edildi

TFF, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Göztepe Kulübü Görevlisi Fatih Özkan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre, Kayserispor, Sivasspor, Göztepe, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle disipline gönderildi.

'TALİMATLARA AYKIRI HAREKETİ'

Konyaspor, Galatasaray ve Göztepe 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması'; Konyaspor, Kayserispor, Sivasspor, Göztepe ve Fenerbahçe de 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Göztepe Kulübü Görevlisi Fatih Özkan, 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'saldırısı' nedeniyle; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Burak Çağlan Kızılhan da 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle kurula gönderildi.

Beşiktaş mücadelesinde kırmızı kartla oyun dışı kalan Antalyasporlu Güral Vural da kural dışı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği açıklandı.