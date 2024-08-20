Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan PFDK'ya sevk edildi

Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan PFDK'ya sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas haber Ajansı
- Güncelleme:
Ali Koç&#039;a saldıran Fatih Özkan PFDK&#039;ya sevk edildi

Spor Haberleri  / İhlas haber Ajansı

TFF, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Göztepe Kulübü Görevlisi Fatih Özkan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre, Kayserispor, Sivasspor, Göztepe, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle disipline gönderildi.

'TALİMATLARA AYKIRI HAREKETİ' 

Konyaspor, Galatasaray ve Göztepe 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması'; Konyaspor, Kayserispor, Sivasspor, Göztepe ve Fenerbahçe de 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Göztepe Kulübü Görevlisi Fatih Özkan, 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'saldırısı' nedeniyle; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Burak Çağlan Kızılhan da 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle kurula gönderildi.

Beşiktaş mücadelesinde kırmızı kartla oyun dışı kalan Antalyasporlu Güral Vural da kural dışı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği açıklandı.

Son dakika! İzmir'de Ali Koç'a saldırı: Yere düştü, yabancı madde yağdı - Ekonomim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas haber Ajansı
BMW, yüz binlerce aracını geri çağırıyor! İşte nedeni
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF açıkladı: Ali Koç PFDK'ye sevk edildi - SporAli Koç PFDK'ya sevk edildi!A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret - SporMontella Beşiktaş'ı ziyaret ettiBeşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan TFF'ye ziyaret - SporHasan Arat'tan TFF'ye ziyaretFenerbahçe'den João Pedro açıklaması! Resmen duyurdular - SporFenerbahçe resmen duyurdu! Karşılıklı anlaşma sağlandıBasketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı - SporBSL'de yeni sezonun fikstürü çekildiGalatasaray Young Boys maçı için İsviçre'ye gitti - SporGalatasaray Young Boys maçı için İsviçre'ye gitti
Sonraki Haber Yükleniyor...