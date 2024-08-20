TFF Açıkladı: Ali Koç PFDK'ye sevk edildi

TFF, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Kızılhan'ın PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, PDFK sevklerini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Kızılhan olaylı Göztepe maçı sonrası "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Göztepe görevlisi Fatih Özkan da talimatlara aykırı hareketi ve saldırısı sebebiyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

PFDK SEVKLERİ:

"1- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 16.08.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 16.08.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR- GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü’nün 17.08.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü’nün 17.08.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GÖZTEPE A.Ş. Kulübü görevlisi FATİH ÖZKAN’ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 20.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN’In aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu GÜRAY VURAL’ın 18.08.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 19.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 18.08.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ’nün 18.08.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



10- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ’nün 17.08.2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



11- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu KAHRAMAN DEMİRTAŞ’ın 17.08.2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 18.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



12- ŞANLIURFASPOR Kulübü’nün 18.08.2024 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



13- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 19.08.2024 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."