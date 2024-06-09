Ali Koç'un oturuşu sosyal medyanın diline düştü!

Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında 'FETÖ' gerilimi: Baronlar benden dolayı seni destekliyor

Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında 'FETÖ' gerilimi: Baronlar benden dolayı seni destekliyor

Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi öncesi Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında kozlarını paylaşırken izleyiciyi ekrana kilitleyen yayında Koç'un oturuşu ve üslubu sosyal medyanın diline düştü. İzleyiciler Ali Koç'u eleştiri yağmuruna tutarak "Ali Koç, kahvede oturmuyorsun!", "Ali Koç'un şu oturuş şekli, vücut dili, bacak bacak üstüne atma şekli, ukala ukala cümleler kuruşu Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya yakışıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki başkanlık yarışı bugün başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma çağrısını kabul etmesi ile kızıştı. Canlı yayında iki aday kozlarını paylaşırken program izlenme rekoru kırdı.

Sosyal medyada programdaki konuların yanı sıra Ali Koç'un oturma ve konuşma tarzı eleştiri oklarının hedefine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları Ali Koç'u saygısızla itham ederek Fenerbahçe camiasına yakışmadığını yazdı.

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"ALİ KOÇ KAHVEDE OTURMUYORSUN"

İşte bazı sosyal medya kullanıcıların Ali Koç'a üslup eleştirisi:

-Ne konuştular, kim haklı anlamadım ama Ali Koç 'un oturuş ve konuşma tarzını sevmedim. O tavır oturmamış üstüne.

-Aziz aldı Ali Koç kaybetti benim yorumum Aziz başkan çok sakin ve netti Ali Koç ortak kızıştırmaya çalıştı oturuş tarzı ve konuşma tarzı olmadı.

-Ali Koç senin gibi bir Fenerbahçe başkanı olmasından utanıyorum bu tavır bu oturuş yazık.

-Ali Koç , koskoca Koç Holding sahibisin hadi geçtim Fenerbahçe başkanlığını... Böyle oturuş mu olur? Yan, yamuk, biçimsiz.. Bunların hepsi güven eksikliği göstergesi. Aziz Yıldırım program başında yanına geliyor o ayağa kalkma sahnesi neydi?

"FENERBAHÇE CAMİASINA YAKIŞMIYOR"

-Ali Koç bu oturuş, bu rahatlık bu konuşma tarzı yakışıyor mu ?

-Ali Koç, kahvede oturmuyorsun! Şu anda yayını milyonlar izliyor. O nasıl oturuş? Üsluba, şekle bak! Tam holigan, hiçbir şey umurunda değil…

-Ali Koç çocuk mu azarlıyorsun ya üslup oturuş sinir bozmaya gelmiş adam.

-Ali Koç'un oturuş şekli bile kibir abidesiyim diyor. Tavırlar... Konuşma şekli de kabul edilebilir değil.

-Ali Koç'un şu oturuş şekli, vücut dili, bacak bacak üstüne atma şekli, ukala ukala cümleler kuruşu Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya yakışıyor mu?

-Ali Koç her zamanki gibi kendini patron sanmaya devam ediyor. Konuşmasındaki saygısızlık, oturuş, bakış … çok itici. Umarım seçilmezsiniz.

-Ali Koç fena düştü gözümden. O oturuş saygısızlık ne ?

-Ali Koç’u oturuş , konuşma anlamında bir ben mi çok itici buldum acaba?