Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Almanya'dan teklifler alan Semih Kılıçsoy'a Avrupa devi kancayı taktı!

Almanya'dan teklifler alan Semih Kılıçsoy'a Avrupa devi kancayı taktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Almanya&#039;dan teklifler alan Semih Kılıçsoy&#039;a Avrupa devi kancayı taktı!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy'a adeta teklif yağıyor. Yıldız oyuncuya 15-20 milyon Euro'luk teklifler geldiği iddia edilmişti. Şimdi ise Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'ın genç yıldız için devreye girdiği belirtildi.

Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan Beşiktaş, rakibi Galatsaray'ı 5-0'lık skorla yendikten sonra kupayı müzesine götürmüştü. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig için hazırlıklarına başlamışken beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kaldı. 

Almanya'dan teklifler alan Semih Kılıçsoy'a Avrupa devi kancayı taktı! - 1. Resim

Siyah-Beyazlılar'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için Borussia Dortmund ile RB Leipzig devreye girmişti. Şimdi ise Hollanda'nın dev kulüplerinden biri olan Ajax'ın Beşiktaş'a teklif yapmak için hazırlık içerisinde olduğu iddia edildi.

Kara Kartal'ın Semih Kılıçsoy için belirlediği minimum ücretin 20 milyon Euro olduğu ve altında gelen teklifleri reddedeceği belirtildi. Genç oyuncunun satışı için aceleci olmayan Beşiktaş, istediği rakamları alamazsa gelecek sene Semih Kılıçsoy'un satışı için izin vereceği bildirildi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
92 yaşındaki Ali Önder'in sözleri kalpleri ısıttı! Ücretsiz yaptığı minberleri dört bir yana gönderiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'nin kararı belli oldu! Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor mu? - SporFenerbahçe'nin kararı belli olduHem baba hem kanka! Beşiktaş'ta herkes Bronckhorst'a hayran - SporBeşiktaş'ta herkes Bronckhorst'a hayranRapid Wien'e tek golle mağlup oldu, Trabzon turu zora soktu - SporTrabzonspor turu zora soktuBaşarının simgesi oldu! Sporculardan 'Dikeç' duruşu - SporBaşarının simgesi oldu! Sporculardan 'Dikeç' duruşuOkan Buruk ilk maç öncesi beyin yıkadı: Şampiyon gibi başla! - SporOkan Buruk ilk maç öncesi beyin yıkadıFerdi Kadıoğlu için rekor teklif! İngilizler ısrarlı, Fenerbahçe kararsız - Sporİngilizler ısrarlı! Ferdi'ye rekor teklif
Sonraki Haber Yükleniyor...