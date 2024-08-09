Almanya'dan teklifler alan Semih Kılıçsoy'a Avrupa devi kancayı taktı!

Beşiktaş'ta yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy'a adeta teklif yağıyor. Yıldız oyuncuya 15-20 milyon Euro'luk teklifler geldiği iddia edilmişti. Şimdi ise Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'ın genç yıldız için devreye girdiği belirtildi.

Hem baba hem kanka! Beşiktaş'ta herkes Bronckhorst'a hayran

Hem baba hem kanka! Beşiktaş'ta herkes Bronckhorst'a hayran

Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan Beşiktaş, rakibi Galatsaray'ı 5-0'lık skorla yendikten sonra kupayı müzesine götürmüştü. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig için hazırlıklarına başlamışken beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kaldı.

Siyah-Beyazlılar'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için Borussia Dortmund ile RB Leipzig devreye girmişti. Şimdi ise Hollanda'nın dev kulüplerinden biri olan Ajax'ın Beşiktaş'a teklif yapmak için hazırlık içerisinde olduğu iddia edildi.

Kara Kartal'ın Semih Kılıçsoy için belirlediği minimum ücretin 20 milyon Euro olduğu ve altında gelen teklifleri reddedeceği belirtildi. Genç oyuncunun satışı için aceleci olmayan Beşiktaş, istediği rakamları alamazsa gelecek sene Semih Kılıçsoy'un satışı için izin vereceği bildirildi.