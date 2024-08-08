Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş, Mourinho'nun eski öğrencisi Rick Karsdorp için pazarlık masasında

Beşiktaş, Mourinho'nun eski öğrencisi Rick Karsdorp için pazarlık masasında

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş, Mourinho&#039;nun eski öğrencisi Rick Karsdorp için pazarlık masasında

Spor Haberleri

Nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi olan Rick Karsdorp için düğmeye bastı. Kartal, deneyimli futbolcuya imza attırmak için İtalyan ekibiyle görüşme halinde.

Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'ya uzanan ve sezona müthiş bir giriş yapan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş, Mourinho'nun eski öğrencisi Rick Karsdorp için pazarlık masasında - 1. Resim

Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile gibi nokta atışı transferlere imza atan Kartal, yine başarılı bir imzanın peşinde. Kartal, geçen sezon da gündeme gelen Rick Karsdorp için pazarlık masasına oturdu.

Beşiktaş, Mourinho'nun eski öğrencisi Rick Karsdorp için pazarlık masasında - 2. Resim

MOURINHO İLE BERABER ÇALIŞTILAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Roma'da hocalık yaptığı dönemde birlikte çalıştığı deneyimli sağ bek için girişimler devam ediyor.

2017'den bu yana Roma'da oynayan 29 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş, Mourinho'nun eski öğrencisi Rick Karsdorp için pazarlık masasında - 3. Resim

Karsdorp geçen sezon Roma ile 28 maça çıktı ve 1810 dakika sahada kaldı. Deneyimli sağ bek bu karşılaşmalarda 3 asistlik performans gösterdi.

Düzenleyen:  - Spor
40 derecenin altında restorasyona devam edildi! Gaziantep Kalesi ziyarete hazırlanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray ile Hatayspor 9. randevuda! Sarı-kırmızılılar üstün - SporGalatasaray ile Hatayspor 9. randevuda!Süper Lig'de perde Galatasaray-Hatayspor maçıyla açılıyor - SporSon şampiyon sezonu Hatayspor maçıyla açıyorFenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Brighton'dan 35 milyon euro - Sporİngiliz devinden bir çılgın teklif dahaSporcudan kan donduran plan! Rakibini zehirledi, kameralara yakalandı - SporRakibini zehirledi, kameralara yakalandıAlex Oxlade-Chamberlain giderayak sıkıntı veriyor - SporChamberlain giderayak sıkıntı veriyorSezon başı hep kaos var! Okan Buruk'tan Kerem ve Köhn sözleri - SporOkan Buruk'tan Kerem ve Köhn sözleri! Son noktayı koydu
Sonraki Haber Yükleniyor...