Beşiktaş, Mourinho'nun eski öğrencisi Rick Karsdorp için pazarlık masasında

Nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi olan Rick Karsdorp için düğmeye bastı. Kartal, deneyimli futbolcuya imza attırmak için İtalyan ekibiyle görüşme halinde.

Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'ya uzanan ve sezona müthiş bir giriş yapan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile gibi nokta atışı transferlere imza atan Kartal, yine başarılı bir imzanın peşinde. Kartal, geçen sezon da gündeme gelen Rick Karsdorp için pazarlık masasına oturdu.

MOURINHO İLE BERABER ÇALIŞTILAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Roma'da hocalık yaptığı dönemde birlikte çalıştığı deneyimli sağ bek için girişimler devam ediyor.

2017'den bu yana Roma'da oynayan 29 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

Karsdorp geçen sezon Roma ile 28 maça çıktı ve 1810 dakika sahada kaldı. Deneyimli sağ bek bu karşılaşmalarda 3 asistlik performans gösterdi.