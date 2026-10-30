Anlaşma tamam, imzaya kaldı: Galatasaray'dan servet kazandı, yeni maaşı şaşırttı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'le sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Tanguy Ndombele, yaz transfer döneminde bir takımla anlaşamadı. Galatasaray forması da giyen Fransız orta sahanın yeni adresi kısa süre içinde açıklanabilir. Rus basını, Galatasaray'dan 1 sezonda 3 milyon 136 bin euro kazanan 29 yaşındaki futbolcunun yeni maaşını duyurdu.

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Son resmi maçına Nice formasıyla 18 Nisan 2026 tarihinde çıkan Galatasaray'ın eski futbolcusu Tanguy Ndombele, kariyerine Rubin Kazan'da devam edebilir.

Galatasaray'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele, kariyerinde daha önce Nice, Tottenham, Lyon, Amiens ve Guingamp'da oynadı.

ALTI AYLIK KONTRAT, 1 SEZON OPSİYON

Rus basınından Sport24'te yer alan habere göre; 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Rubin Kazan arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve anlaşma büyük ölçüde tamamlandı.

Ndombele'nin imzalayacağı sözleşmenin Ocak 2027'den itibaren geçerli olacağı ve Haziran 2027'ye kadar devam edeceği, kontratta 1 yıllık uzatma seçeneği de bulunacağı aktarıldı. Transfere dair resmi duyurunun gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Galatasaray'dan Eylül 2023'te yapılan açıklamada, "Ndombele'ye 2023-2024 sezonu için net 3.136.000 euro sezonluk ücret ödenecektir" denilmişti.

YARIM SEZON İÇİN 400 BİN EURO

Eşyalarını toplamak ve taşınma işlemlerini tamamlamak için Fransa'ya giden deneyimli orta sahanın, ilk 6 ay için 400 bin euro, kontratın 1 yıl daha uzaması durumunda 800 bin euro garanti ücret kazanacağı belirtildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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