MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemler dosyası kapsamında gözaltına alınması ve adliyeye sevk edilmesinin ardından kurul başkanlığına eski hakem Sürhat Müniroğlu'nun getirilebileceği iddia edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından Anthony Taylor'ın geçici olarak MHK başkanı olabileceği iddia edilirken başkanlık için gündeme yeni bir isim geldi.

MÜNİROĞLU GÜÇLÜ ADAY

HT Spor'un haberine göre, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden eski hakem Sürhat Müniroğlu'nun MHK başkanı olabileceği ve bu ihtimalin güçlü olduğu belirtildi.

"ADLİYEDEN ÇIKACAK KARAR BEKLENİYOR"

Canlı yayında söz konusu haberle ilgili detayları aktaran Sezgin Gelmez'in sözleri şu şekilde:

"Türk futbolunun deneyimli isimlerinden, eski hakem Sürhat Müniroğlu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanı olma ihtimali hayli yüksek. Müniroğlu, şu anda bir üniversitede dekan yardımcısı olarak görev yapıyor. TFF, adliyeden çıkacak kararı merakla bekliyor. Çünkü MHK'nın bir an önce görev başında olup bazı işlemleri yürütmesi gerekiyor. Bunlar arasında 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek hakem çalışması da var. Kurulun bu organizasyonun başında mutlaka bulunması gerekiyor. Lig maçlarından önce, önümüzdeki hafta içinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları var. Bu nedenle TFF, Ferhat Gündoğdu hakkında adliyeden çıkacak kararı bir an önce bekliyor."

Anthony Taylor derken MHK başkanlığı için sürpriz isim

"MÜNİROĞLU ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Ferhat Gündoğdu hakkında olumsuz bir karar çıkması halinde TFF'nin doğrudan MHK'nin başına yeni bir isim ataması bekleniyor. Hatta bu kararın kısa süre içinde alınacağı ifade ediliyor. Kamil Abitoğlu'nun ismi daha önce çeşitli yerlerde gündeme gelmişti ve öne çıkan isimlerden biri. Ancak TFF Başkanı, komite içinden değil de dışarıdan bir ismin göreve gelmesi yönünde karar verirse Sürhat Müniroğlu ismi ön plana çıkıyor. Bugün yapılan çeşitli görüşmeler sonucunda kendisine ulaşıldı ve bu teklif hakkında görüşüldü. Bu bilgiyi yakınlarından öğrendim, net olarak söyleyebilirim."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala