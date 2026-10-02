Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Anthony Taylor derken MHK başkanlığı için sürpriz isim

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Anthony Taylor derken MHK başkanlığı için sürpriz isim
Başlık ResmiAnthony Taylor derken MHK başkanlığı için sürpriz isim

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemler dosyası kapsamında gözaltına alınması ve adliyeye sevk edilmesinin ardından kurul başkanlığına eski hakem Sürhat Müniroğlu'nun getirilebileceği iddia edildi.

Kaydet
|

Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından Anthony Taylor'ın geçici olarak MHK başkanı olabileceği iddia edilirken başkanlık için gündeme yeni bir isim geldi.

MÜNİROĞLU GÜÇLÜ ADAY

HT Spor'un haberine göre, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden eski hakem Sürhat Müniroğlu'nun MHK başkanı olabileceği ve bu ihtimalin güçlü olduğu belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER
MHK başkanlığı için sürpriz hamle: Bünyamin Gezer
SPOR

MHK başkanlığı için sürpriz hamle: Bünyamin Gezer'den teklife cevap

"ADLİYEDEN ÇIKACAK KARAR BEKLENİYOR"

Canlı yayında söz konusu haberle ilgili detayları aktaran Sezgin Gelmez'in sözleri şu şekilde:

"Türk futbolunun deneyimli isimlerinden, eski hakem Sürhat Müniroğlu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanı olma ihtimali hayli yüksek. Müniroğlu, şu anda bir üniversitede dekan yardımcısı olarak görev yapıyor. TFF, adliyeden çıkacak kararı merakla bekliyor. Çünkü MHK'nın bir an önce görev başında olup bazı işlemleri yürütmesi gerekiyor. Bunlar arasında 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek hakem çalışması da var. Kurulun bu organizasyonun başında mutlaka bulunması gerekiyor. Lig maçlarından önce, önümüzdeki hafta içinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları var. Bu nedenle TFF, Ferhat Gündoğdu hakkında adliyeden çıkacak kararı bir an önce bekliyor."

Anthony Taylor derken MHK başkanlığı için sürpriz isim
Başlık ResmiAnthony Taylor derken MHK başkanlığı için sürpriz isim

"MÜNİROĞLU ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Ferhat Gündoğdu hakkında olumsuz bir karar çıkması halinde TFF'nin doğrudan MHK'nin başına yeni bir isim ataması bekleniyor. Hatta bu kararın kısa süre içinde alınacağı ifade ediliyor. Kamil Abitoğlu'nun ismi daha önce çeşitli yerlerde gündeme gelmişti ve öne çıkan isimlerden biri. Ancak TFF Başkanı, komite içinden değil de dışarıdan bir ismin göreve gelmesi yönünde karar verirse Sürhat Müniroğlu ismi ön plana çıkıyor. Bugün yapılan çeşitli görüşmeler sonucunda kendisine ulaşıldı ve bu teklif hakkında görüşüldü. Bu bilgiyi yakınlarından öğrendim, net olarak söyleyebilirim."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.