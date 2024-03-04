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Arda Güler'den Galatasaray açıklaması! Derbi sonrası Fenerbahçeliler tepki göstermişti

Düzenleyen: / Kaynak: Sports Digitale
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Arda Güler&#039;den Galatasaray açıklaması! Derbi sonrası Fenerbahçeliler tepki göstermişti
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Spor Haberleri  / Sports Digitale

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından gündeme gelmişti. Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın Instagram paylaşımlarını beğenerek Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Maç sonrası Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, resmi Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak galibiyeti kutlamıştı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler de iki oyuncunun paylaşımlarını beğenerek gündem olmuştu.

Genç yıldızın davranışına tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan paylaşım yapmıştı.

Arda Güler'den Galatasaray açıklaması! Derbi sonrası Fenerbahçeliler tepki göstermişti - 1. Resim

ARDA GÜLER: İNCİTMEK İSTEMEM

Sports Digitale Youtube kanalına konuşan Arda Güler, "Milli Takım’dan abilerim olduğu için fotoğrafı beğendim ancak alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim. Fenerbahçe taraftarını asla incitmek istemem. Onların yeri bende çok ayrı. O yüzden hemen kaldırdım." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Sports Digitale
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