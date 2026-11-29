Real Madrid'in Alaves'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada 60. dakikada oyundan alınan Arda Güler'in, yerine oyuna giren Carlos Espi ile tokalaşmadan yedek kulübesine gitmesi gündem oldu. Milli futbolcunun tavrına ilişkin soruyu cevaplayan Jose Mourinho, oyuncusunun oyundan alındığı için mutsuz olmasını normal karşıladığını söyledi.

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İspanya La Liga'nın 14. haftasında sahasında Alaves'e 2-1 mağlup olan Real Madrid'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun Arda Güler'i oyundan alması tartışmalara neden oldu.

Karşılaşmanın 60. dakikasında yerini Carlos Espi'ye bırakan milli futbolcunun, takım arkadaşıyla tokalaşmadan doğrudan yedek kulübesine gitmesi dikkati çekti.

Arda Güler'in el sıkmaması gündem olmuştu! Mourinho'dan dikkat çeken cevap

ARDA'NIN TAVRINI DEĞERLENDİRDİ

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Arda Güler'in tavrına ilişkin soruyu cevaplayan Mourinho, "Oynamak isteyen bir oyuncunun oyundan alındığı için mutsuz olması gayet anlaşılabilir bir durum." dedi.

Portekizli teknik adam, milli futbolcunun tepkisinden bir kriz çıkarılmasına gerek olmadığını belirterek asıl gündemin Real Madrid'in mağlubiyeti olması gerektiğini ifade etti.

Arda Güler'in el sıkmaması gündem olmuştu! Mourinho'dan dikkat çeken cevap

"YA ARDA'YI YA DA VINICIUS'U"

Arda Güler'i oyundan alma gerekçesini de açıklayan Mourinho, Carlos Espi'yi sahaya sürerek rakip ceza sahasındaki etkinliklerini artırmayı amaçladığını belirtti.

Değişiklik sırasında Arda Güler ile Vinicius Junior arasında tercih yaptığını söyleyen Mourinho, kanatlarda Vinicius ve Diomande'yi tutarak daha fazla alan bulmayı hedeflediğini kaydetti.

Arda Güler'in el sıkmaması gündem olmuştu! Mourinho'dan dikkat çeken cevap

ARDA ÇIKTI, REAL MADRİD GOLÜ YEDİ

Milli futbolcunun oyundan alınmasına tribünlerden de tepki gelirken Real Madrid, değişiklikten bir dakika sonra kalesinde ikinci golü gördü.

Sahadan 2-1 mağlup ayrılan Madrid ekibinin tüm kulvarlardaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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