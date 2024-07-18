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Arda Güler'in yeni bonservis değeri açıklandı! Türk yıldız EURO 2024 sonrası uçuşa geçti

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A Milli Takım, Euro 2024, Transfermarkt, Haber

Spor Haberleri

A Milli Takım ve Real Madrid'in Türk yıldızlarından Arda Güler'in mevcut değerine 15 milyon euro daha eklendi. İşte 'Türk Messi' olarak gösterilen milli oyuncunun yeni değeri...

EURO 2024 serüveninde çeyrek final oynayan A Milli Takım'da birçok oyuncu performansıyla göz doldurdu.

Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Mert Müldür'ün transfermarkt değerini arttıran isimler olarak ön plana çıktı.

Arda Güler'in yeni bonservis değeri açıklandı! Türk yıldız EURO 2024 sonrası uçuşa geçti - 1. Resim

Almanya'daki dev turnuva öncesi 30 milyon euro bonservis değeri olan Arda Güler, 15 milyon euroluk artışla 45 milyon euroya ulaştı.

Vincenzo Montella'nın en çok şans verdiği isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu 30, Barış Alper Yılmaz 20 ve Mert Müldür ise 6 milyon euro bonservis değerine layık görüldü.

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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