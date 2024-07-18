Süper Lig devi Youcef Atal için harekete geçti! Cezayirli sağ bek Adana Demirspor'dan ayrılmıştı
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Sezonu Adana Demirspor'da tamamlayan Youcef Atal'a Trabzonspor'un talip olduğu öne sürüldü. Thomas Meunier'in ayrılığı sonrası harekete geçen bordo-mavililer, Atal için görüşme talep etti.
Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesheden Thomas Meunier'in takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
Belçikalı sağ bekin yerine oyuncu bakan bordo-mavililer, Adana Demirspor'dan ayrılan Youcef Atal için devreye girdi.
Boşta olan Cezayirli yıldızın Fransa'dan takımlarla görüşme yapmıştı.
YOUCEF ATAL SÜPER LİG'DE KALMAK İSTİYOR
Adana Demirspor'da 11 maça çıkan Atal, 1 gol ve 2 asist katkısında bulunmuştu.
Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen 28 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'de devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.
Kariyerinin en verimli dönemini Nice takımında geçiren Atal, 115 maça çıkarak 12 gol, 8 asistlik katkı sağladı.