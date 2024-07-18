Sevilla Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri için yaptığı teklifi kabul etti! Yıldız golcü için geri sayım

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'nin yeni imzası En-Nesyri olabilir. Sevilla'ya bonuslarla birlikte 20 milyon euro'nun üzerinde bir teklif yapan sarı-lacivertliler, İspanyol ekibini ikna etti. Kanarya, Faslı golcünün son kararını bekliyor.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye imza attırmaya hazırlanıyor. Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'un ardından dün de Maximin'i duyuran Kanarya'nın son bombası Faslı yıldız olacak.

Uzun süren pazarlıkların ardından Sevilla ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, oyuncunun cevabını bekliyor.

20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

İspanyol ekibi, bonuslarla birlikte 20 milyon euro'nun üzerinde bir teklifle ikna edildi. 27 yaşındaki golcüye 4 yıllık kontrat öneren İstanbul ekibi, beklemeye geçti.

En-Nesyri için beklemede olan bir başka kulüp ise İtalyan devi Roma. Deneyimli forvet iki takımdan birini tercih edecek. Öte yandan Fenerbahçe'nin Roma'dan daha iyi bir teklif yaptığı ifade ediliyor.

Sevilla ile iki defa Avrupa Ligi kupasını kaldıran Nesyri, geçen sezon çıktığı 41 maçta 20 gol atarken, 3 de asist yaptı.