Asıl mesleğini kimse bilmiyordu! Ömer Üründül ilk kez anlattı, Atatürk Barajı'ndaki görevi şaşırttı
Spor yazarı Ömer Üründül, bir YouTube kanalında özel hayatına ve kariyerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Carlo Ancelotti döneminde forma şansı bulamayan Arda Güler'e takımdan ayrılması yönünde çağrı yaptığını hatırlatan duayen isim, İtalyan teknik adamın gidişiyle milli yıldızın önünün açıldığını vurguladı. Üründül ayrıca, babası Sedat Üründül'ün ihalesini kazandığı Atatürk Barajı inşaatında kendi şirketiyle üstlendiği taahhüt işlerini ve gece izlediği dev şantiye mesailerini unutamadığını dile getirdi.
Türk spor medyasının tecrübeli ismi Ömer Üründül, YouTube’da gazeteci Adem Metan’ın programına konuk oldu.
Üründül, hem futbol dünyasına hem de özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllardır yaptığı maç analizleri ve kendine özgü üslubuyla tanınan Üründül, yorumculuk kariyerinden A Milli Takım’ın son durumuna, genç yıldız Arda Güler’den iş hayatındaki unutulmaz anılarına kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.
"HİÇBİR YERDEN BİR KURUŞ PARA ALMADIM"
Futbol yorumculuğunu hiçbir zaman maddi bir kazanç kapısı olarak görmediğini ve bu işi tamamen tutkuyla yaptığını vurgulayan Üründül, yıllardır merak edilen ücret konusuna netlik kazandırdı. İş insanı kimliğiyle bilinen ve yorumculuğu bir hobi olarak sürdürdüğünü belirten usta isim, bu konudaki tavrını, "Bugüne kadar hiçbir yerden bir kuruş para almadım." sözleriyle özetledi.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in İspanyol devindeki gelişimine ve eski teknik direktörü Carlo Ancelotti dönemindeki sürecine de değinen Üründül, genç yıldıza daha önce ekranlardan yaptığı uyarıyı hatırlattı.
"ANCELOTTI BU TAKIMDA KALACAKSA SEN MUTLAKA BURADAN AYRIL"
Ancelotti’nin Arda’ya yeterince forma şansı vermemesine tepki gösterdiğini anlatan Üründül, "Bu Ancelotti var ya Arda'yı oynatmıyordu... Ben en sonunda Arda’ya bir mesaj gönderdim televizyondan; 'Bak Arda kardeşim’ dedim, 'Eğer bu Ancelotti bu takımda kalacaksa sen mutlaka buradan ayrıl.' Neyse ki Ancelotti gitti, Arda’nın da bahtı açıldı." ifadelerini kullandı.
UNUTULMAZ ÇEKYA MAÇI
A Milli Takım tarihinin en unutulmaz karşılaşmalarından biri olan EURO 2008’deki Çekya zaferini anlatırken o gece yaşadığı duygu değişimini paylaşan Üründül, son dakikalarda gelen galibiyet golünün hemen ardından kaleci Volkan Demirel’in kırmızı kart görmesiyle büyük bir stres yaşadığını dile getirdi.
Oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için kaleye Tuncay Şanlı’nın geçtiği o kritik anları unutamadığını söyleyen Üründül, "Nihat gol attı, zevkten dört köşeyim. Volkan gitti adama vurdu, Volkan atıldı. O anda ne yaşadığımı hiç unutamam... O saniye içinde o beyin, 3-4 dakikada beni sinirsel olarak perişan etti." dedi.
MONTELLA VE MİLLİ TAKIM TARTIŞMALARI
Eski A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve ay-yıldızlı ekibin performansı üzerinden yürütülen tartışmaları da değerlendiren Üründül, Türkiye’deki futbol kamuoyunun uçlarda yaşayan yaklaşımını eleştirdi.
Başarıda aşırı övgü, başarısızlıkta ise acımasız eleştiri kültürünün hakim olduğuna dikkat çeken deneyimli yorumcu, "Bizde biliyorsunuz kamuoyu olarak böyle bir şey var; ya bir şeyi çok yüceltiyoruz, fazla abartıyoruz ya da tamamen ters olduğu zaman da yerden yere vuruyoruz." şeklinde konuştu.
Futbol dışındaki yönlerine ve eğitim hayatına dair ilginç bir anısını da izleyicilerle paylaşan Üründül, müzik ve resim gibi sanat dallarına hiç yeteneği olmadığını samimiyetle itiraf etti.
Lise öğrenimini köklü bir Fransız okulu olan Saint Benoît’da tamamladığını belirten Üründül, o dönemki katı okul disiplinini anlatarak, "Benim de müzikle şeye en ufak bir kabiliyetim yok, resme, resim yapmaya. Ve ben bir sene müzikten ikmale kaldım, onu da söyleyeyim... Fransız okulunda okudum, Saint Benoît’da okudum. Onlar o zaman çok papazlar şeyler çok ağır bir disiplin vardı... Ama ikmale kaldım yani." sözleriyle gülümsetti.
ATATÜRK BARAJI İNŞAATINDAKİ UNUTULMAZ GECE MESAİLERİ
Spor yorumculuğunun yanı sıra iş dünyasındaki geçmişine de değinen Ömer Üründül, babası merhum Sedat Üründül’ün kazandığı Atatürk Barajı ihalesi sürecinde kendi kurduğu şirketle önemli taahhüt işleri üstlendiklerini aktardı. Dünyanın dördüncü büyük barajı olan dev projedeki şantiye günlerinin hafızasında derin izler bıraktığını belirten Üründül, o döneme dair unutamadığı manzarayı şöyle anlattı:
"Babam Sedat Üründül rahmetli, Atatürk Barajı ihalesini kazandılar... O dünyanın 4. büyük barajıydı, orada taahhüt işleri oldu onları da benim kurduğum şirket olaraktan yaptık... Orada aklımda kalanlar... Çok önemli böyle tepeden çalışmaları izliyorduk. 250 tane 90 tonluk kamyonlar çalışıyor... Ben onları geceleri tepeden keyifle izliyordum. Bu benim için önemli bir anıdır."