Futbol dışındaki yönlerine ve eğitim hayatına dair ilginç bir anısını da izleyicilerle paylaşan Üründül, müzik ve resim gibi sanat dallarına hiç yeteneği olmadığını samimiyetle itiraf etti.

Lise öğrenimini köklü bir Fransız okulu olan Saint Benoît’da tamamladığını belirten Üründül, o dönemki katı okul disiplinini anlatarak, "Benim de müzikle şeye en ufak bir kabiliyetim yok, resme, resim yapmaya. Ve ben bir sene müzikten ikmale kaldım, onu da söyleyeyim... Fransız okulunda okudum, Saint Benoît’da okudum. Onlar o zaman çok papazlar şeyler çok ağır bir disiplin vardı... Ama ikmale kaldım yani." sözleriyle gülümsetti.