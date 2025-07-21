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Aslan'ın yeni veliahtı! Arda Ünyay performansıyla göz kamaştırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aslan&#039;ın yeni veliahtı! Arda Ünyay performansıyla göz kamaştırdı
Galatasaray, Süper Lig, Avusturya, Türk Futbolu, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Avusturya’daki ilk hazırlık maçında Admira Wacker'ı mağlup ettiği maçta 18 yaşındaki Arda Ünyay yıldızlaştı. Takımın ikinci golünü atan ve müthiş oynayan genç stoper taraftarın sevgilisi haline geldi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Avusturya'daki kampta ilk hazırlık maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Admira Wacker maçından 2-1 galip ayrılırken, golleri kaydeden isimler Derrick Köhn ve genç oyuncu Arda Ünyay oldu.

18'LİK YETENEK GÖZ DOLDURDU

İkinci yarıda oyuna dahil olan 2007 doğumlu Ünyay, bir de golle süslediği performansıyla adeta göz doldurdu.

Geçen sezon ara transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden kadroya dahil edilen 18 yaşındaki stoper, Admira karşısında takımının ikinci golünü kaydederek Galatasaray formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı.

Aslan'ın yeni veliahtı! Arda Ünyay performansıyla göz kamaştırdı - 1. Resim

BARDAKÇI 'VELİAHT' DEDİ

18'lik yetenek ile ilgili paylaşım yapan takımın tecrübeli isimlerinden Abdülkerim Bardakçı ise 'veliaht' ifadesini kullandı.

ARDA ÜNYAY KİMDİR?

Arda Ünyay, 18 Ocak 2007'de Ankara'nın Çanyaka ilçesinde dünyaya geldi. Arda Ünyay’ın eğitim hayatına dair detaylar sınırlı olsa da futbola olan ilgisi çok erken yaşlarda başladı. 11 yaşındayken MKE Ankaragücü altyapısına adım attı.

Futbola 2018 yılında Ankaragücü altyapısında başlayan Arda Ünyay, 2 Eylül 2022 tarihinde henüz 15 yaşındayken kulübüyle 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İlk profesyonel maçına Pendikspor karşısında çıktı ve oyuna 59. dakikada girerek performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'deki ilk deneyimini ise 7 Haziran 2023’te Adana Demirspor karşısında yaşadı; bu kez sahaya 70. dakikada adım attı. 

11 Şubat 2025’te Galatasaray tarafından 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Şu anda Galatasaray U19 takımında forma giyiyor ve A Takım kadrosunda da yer buluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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