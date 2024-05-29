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Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesi tanıtıldı! İşte 60 bin kapasiteli Ülker Stadyumu

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Aziz Yıldırım&#039;ın yeni stadyum projesi tanıtıldı! İşte 60 bin kapasiteli Ülker Stadyumu
Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimi kazanması halinde Ülker Stadyumu için yeni çalışmalar yapılacağını duyurmuştu. Yeni stadyumun avan projesi sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Ülker Stadyumu ile ilgili yeni düşüncelerini açıklamıştı.

Ali Koç'a rakip olarak çıkan Yıldırım, seçimi kazanması halinde kapasitenin 60 bine çıkarılacağını söylemişti.

Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesi tanıtıldı! İşte 60 bin kapasiteli Ülker Stadyumu - 1. Resim

AZİZ YILDIRIM'IN YENİ STADYUM PROJESİ

Seçime günler kala Aziz Yıldırım ve yönetiminin planladığı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nin kapasitesinin 60.000’e çıkarılma çalışmaları kapsamındaki avan proje tanıtıldı.

Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesi tanıtıldı! İşte 60 bin kapasiteli Ülker Stadyumu - 2. Resim

Sosyal medyada gündem olan görüntülere binlerce yorum yağdı.

Fenerbahçe'de görev aldığı dönemlerde Ülker Stadyumu'nu yeniden yaptıran Aziz Yıldırım, ikinci dönemine başlaması durumunda yeniden stadyumda değişiklikler yapacak.

Düzenleyen:  - Spor
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