Barcelona'nın Dominik Livakovic teklifi belli oldu

Katalan devi, Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı kaleciyi istiyor. Yabancı sayısını azaltmaya çalışan sarı lacivertlilerde ayrılık sırası Hırvat kalecide. Barcelona’nın 31 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Fred, Omar Fayed, Musaba ve Cherif gibi isimleri göndererek yabancı sayısındaki şişkinliği azaltan Fenerbahçe’de sıra Dominik Livakovic’e geldi. Geçen sezon önce İspanyol ekibi Girona’ya, ikinci yarıda ise altyapısından yetiştiği Dinamo Zagreb’e kiralanan 31 yaşındaki kaleci için Hırvat basını Sport’tan çarpıcı bir iddia geldi. Hırvatlar, Barcelona’nın tecrübeli kaleciyi kadrosuna katmak istediğini ve bunun için F.Bahçe’ye 3 milyon avro bonservis bedeli teklif ettiğini yazdı. Haberde, Katalan kulübünün bu transferi öncelikten ziyade bir fırsat olarak gördüğü ve bu sebeple F.Bahçe ile anlaşmaya varmak istediği belirtildi.

Dominik Livakovic

6,6 MİLYONA ALINMIŞTI

Millî formayı 79 defa giyen 31 yaşındaki kaleci, kulüp içinde mutlak bir öncelik olmaktan ziyade bir pazar fırsatı olarak görülüyor. Livakovic, sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek olan Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny’nin ayrılışı öncesinde Joan Garcia’nın gelecekteki yedek kalecisi olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Barça’nın önemli bir bütçe ayırmadan kaleci operasyonunu önceden belirlemesine imkân tanıyor. Katalanların Livakovic’i kadroya kattıktan sonra kiralık olarak başka bir kulübe göndereceği belirtiliyor. Livakovic’i 6,6 milyon avroya kadrosuna katan F.Bahçe, en az 4 milyon avro bonservis bedeli bekliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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