Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Galatasaray'ın Samsunspor'u mağlup ettiği maçta Lucas Torreira ile bulduğu gol için bir paylaşım yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın Torreira ile bulduğu ilk gol, ofsayt tartışmalarını beraberinde getirdi.

Galatasaray'ın Lucas Torreira ile bulduğu gole ilişkin paylaşım yapan Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, hakem kararlarına tepki gösterdi.

"ADİL REKABETTEN BAHSEDEMEYİZ"

Ligde adil rekabet ortamının olmadığını belirten Göktürk, "Galatasaray–Samsunspor maçındaki golü Fenerbahçe atmış olsaydı hakem ofsayt verir miydi? Türkiye'de 100 kişiden 90'ı buna "evet" yanıtı veriyorsa, adil rekabetten bahsedemeyiz. Elbette bizim eksiklerimiz çok. Öncelikle kendi eksiklerimizi gidermek zorundayız. Ancak eksiklerimiz var diye, adil rekabetin olmadığı yerde, sessiz kalmamız da gerekmiyor. Türkiye’de Merkez Hakem Kurulunun köklü bir dönüşümden geçmesi şart!" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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