Başakşehir, 10 golle tur atladı! UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda 6-1 yendiği maçın rövanşında San Marino ekibi La Fiorita'yı 4-0 mağlup ederek tur atladı.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde San Marino ekibi La Fiorita'yı eleyerek tur atladı.
İlk maçı kendi evinde 6-1 kazanan temsilcimiz, rövanşı 4-0 geçerek zorlanmadan 3. ön eleme turuna kaldı.
Başakşehir'in galibiyet golleri; 13. ve 90+1. dakikada Piatek, 31. dakikada Ömer Ali Şahiner, 35. dakikada Hamza Güreler'den geldi.
Temsilcimiz, 3. ön eleme turunda Iberia Tiflis takımıyla mücadele edecek.
Iberia Tiflis, 2. ön eleme turunda ilk maçta Partizani'yi 2-0 mağlup etti. Deplasmanda karşılaşma ise 0-0 sona erdi.
LA FIORITA - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ
13. dakikada Başakşehir öne geçti. Pelkas'ın pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, meşin yuvarlağı Berkay Özcan'a aktardı. Berkay Özcan'ın pasıyla tekrar topla buluşan Piatek, altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-1.
31. dakikada Başakşehir ikinci golünü attı. Piatek'in sağ kanattan açtığı ortada penaltı civarında meşin yuvarlakla buluşan Pelkas, pasını yanında bulunan Davidson'a aktardı. Davidson'un şutu sonrası La Fiorita savunmasından dönen topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
35. dakikada Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Deniz Türüç'ün ortasında arka direkte bulunan Piatek, kafayla altıpasın içinde bulunan Hamza Güreler'e topu aktardı. Hamza Güreler, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.
54. dakikada Piatek'in ceza sahası içi sağ çaprazından attığı pasta topla buluşan Berkay Özcan, penaltı noktası civarından şut çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
83. dakikada Keny, pasını Berkay Özcan'a aktardı. Berkay Özcan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şut, üstten auta çıktı.
90+1. dakikada Piatek maça son noktayı koydu. Figueiredo'nun ortasında penaltı noktası civarında Keny, topa kafayla vurdu. Piatek, kaleci Zavoli'nin çeldiği topu tamamlayarak fileleri sarstı: 0-4.
Karşılaşma, Başakşehir'in 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi. İlk maçı da 6-1 kazanan Başakşehir, 3. eleme turunda Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibinin rakibi oldu.