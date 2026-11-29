İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

MAÇTAN KRİTİK DAKİKALAR

16. dakikada İstanbul Başakşehir 1-0 öne geçti. Brnic'in ceza yayı gerisinden çektiği şutta kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu altıpas içinde tamamlayan Bertuğ Yıldırım, ağları havalandırdı: 0-1.

25. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kemen'in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Kharebashvili, ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru meşin yuvarlağı gönderdi. Bu noktada bulunan Olsen, bekletmeden yaptığı vuruşta fileleri sarstı: 0-2.

32. dakikada konuk ekip 3. golü buldu. Kaluzinski'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasının sağ çaprazında bulunan Onur Bulut'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

38. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye indirdi. Costa'nın pasında savunma arkasına sarkan Yusuf Barası, Karbownik'ten sıyrıldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3.

İstanbul Başakşehir, ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.

Başakşehir - Eyüpspor

67. dakikada Sadia'nın ceza yayı gerisinden şutunda kaleci Muhammed Şengezer, iki hamlede topu kontrol etti.

69. dakikada Başakşehir farkı yeniden 3'e çıkardı. Kharebashvili'nin sol kanattan ortasında Visca'nın da dokunuşuyla penaltı noktası gerisinde topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-4.

84. dakikada Eyüpspor'un golü VAR'dan döndü. Taşkın İlter'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Sadia, topu ağlarla buluşturdu. Sonrasında VAR, Sadia'nın ofsaytta olduğunu tespit etti. Hakem Mehmet Türkmen, golü iptal etti.

Aynı dakikada Başakşehir 5. golü attı. Kharebashvili'nin pasında sol kanatta topla buluşan Brnic, meşin yuvarlağı altıpas gerisindeki Umut Bozok'a aktardı. Bu oyuncunun pasında penaltı noktası civarındaki Visca'nın bekletmeden vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-5.

İstanbul Başakşehir, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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