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Başakşehir, İzmir'de geri döndü

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Başakşehir, İzmir'de geri döndü
Başlık ResmiBaşakşehir, İzmir'de geri döndü

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 yendi.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

7. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Olsen'in sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Kemen'in vuruşunda meşin yuvarlak defanstan sekip Selke'nin önünde kaldı. Selke'nin şutu savunmaya çarpıp direğin üstünden dışarı çıktı.

18. dakikada Göztepe öne geçti. Rhaldney'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Janderson kafasıyla Juan'ın önüne indirdi. Juan, defans oyuncularının arasından sıyrılıp topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

22. dakikada İstanbul Başakşehir beraberliği sağladı. Brnic'in sol kanattan ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Selke, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Göztepe - Başakşehir
Başlık ResmiGöztepe - Başakşehir

54. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Kaluzinski'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Shomurodov'un vuruşunda kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı çeldi.

81. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan'ın pasında ceza sahası içerisine giren Antunes'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

83. dakikada İstanbul Başakşehir öne geçti. Onur Bulut'un sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı yerden ağlarla buluşturdu: 1-2.

89. dakikada Göztepe atağında sağ kanattan Rhaldney'in kullandığı kornerde defanstan seken topu önünde bulan Bokele'nin vuruşunda kaleci Deniz Dilmen, meşin yuvarlağı çeldi.

Karşılaşma, İstanbul Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çavuş, Kerem İlitangil

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan (Dk. 82 Matos), Taha Altıkardeş, Godoi (Dk. 88 Bekir Turaç Böke), Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes (Dk. 82 Anjorin), Janderson (Dk. 66 Henrique), Juan (Dk. 82 Armstrong)

İstanbul Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Onur Bulut), Emin Bayram, Ba, Karbownik, Kemen, Kaluzinski (Dk. 78 Onur Ergün), Olsen, Shomurodov (Dk. 86 Opoku), Brnic (Dk. 66 Visca), Selke (Dk. 67 Bertuğ Yıldırım)

Goller: Dk. 18 Juan (Göztepe), Dk. 22 Selke, Dk. 83 Visca (İstanbul Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ba (İstanbul Başakşehir), Dk. 49 Antunes, Dk. 79 Bokele (Göztepe)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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