Başakşehir'de Eddie Newton dönemi sona erdi!

Süper Lig ekibi Başakşehir, Strateji ve Planlama Direktörü olarak çalışan Eddie Newton ile yolları ayırdığını açıkladı.

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Başakşehir, Strateji ve Planlama Direktörü olarak çalışan Eddie Newton ile yolları ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonundan bu yana kulübümüzde Strateji ve Planlama Direktörü olarak çalışan Eddie Newton ile yollarımız ayrılmıştır. Newton'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Newton, daha önce Trabzonspor'da teknik direkörlük yapmıştı ve Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.