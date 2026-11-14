Basketbol Süper Ligi'nde derbi zamanı: Fenerbahçe Tarfin-Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Fenerbahçe Tarfin ile Anadolu Efes, 15 Kasım Pazar günü derbi maçta karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe Tarfin ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında 15 Kasım Pazar günü kozlarını paylaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Derbiyi hakemler Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu ve Kerem Yılmaz yönetecek.

İki takım da geride kalan 7 haftada 5 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe Tarfin, 7 haftanın sonunda puan cetvelinde 3'üncü sırada; Anadolu Efes ise 4'üncü basamakta yer aldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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