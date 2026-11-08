Galatasaray'da attığı gollerle Rus basınında Messi benzetmesi yapılan Aleksey Batrakov için eski Rus futbolcu Pavel Pogrebnyak'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. PSG'nin de gündemine gelen 21 yaşındaki yıldızın Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer olabileceğini savunan Pogrebnyak, Galatasaray'ın sözleşmedeki serbest kalma bedelini yükseltmek istediğini öne sürdü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Galatasaray'da sergilediği performansla Rusya'da gündemden düşmeyen Aleksey Batrakov, ülkesinin spor basınında övgü dolu manşetlerle yer aldı. Genç yıldız için Messi benzetmesi yapılırken eski Rus futbolcu Pavel Pogrebnyak, Avrupa devlerinin Batrakov'u transfer edebileceğini öne sürdü.

Batrakov için Rus efsaneden transfer iddiası: Galatasaray'daki tek sezonu

RUS BASININDAN MESSİ BENZETMESİ

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla ortaya koyduğu performansla ülkesinde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınan 4-3'lük galibiyette de etkili bir oyun sergileyen genç futbolcu, Rus spor basınının manşetlerine taşındı.

Rusya'nın önde gelen spor haber sitelerinden Sport24, Batrakov'un performansını "Batrakov = Messi" başlığıyla duyurdu. Genç oyuncunun Galatasaray'ın hücum gücünde giderek daha önemli bir konuma geldiğine dikkat çekilen haberde, taraftarların Rus futbolcuya yönelik sevgisi de ön plana çıkarıldı.

Haberde yer verilen taraftar yorumlarında Batrakov için "Mükemmel oynadı", "Bizim tek umudumuz" ve "Gol pozisyonu bulma konusunda dünyanın en iyilerinden biri" ifadeleri kullanıldı.

Batrakov için Rus efsaneden transfer iddiası: Galatasaray'daki tek sezonu

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ MAÇINDA DA GOL ATTI

Bir diğer Rus spor sitesi Sportbox da genç yıldızın performansına geniş yer ayırdı. Batrakov'un Amed Sportif Faaliyetler karşısında gol atmadan sahadan ayrılmayı reddettiği vurgulanan haberde, futbolcunun üst üste üçüncü maçında da fileleri havalandırdığı belirtildi.

Amed karşılaşmasında Lafont'un 45. dakikada kendi kalesine gönderdiği golde şutuyla pay sahibi olan Batrakov, 59. dakikada ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla skora katkı sağladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son üç maçta dört gol atan genç futbolcu, Süper Lig'de de son iki karşılaşmayı boş geçmedi.

Galatasaray formasıyla toplam altı gole ulaşan Batrakov'un özellikle Stuttgart karşısında kaydettiği iki golün ardından taraftarların sevgisini kazandığına dikkat çekildi. Rus oyuncunun isminin tribünlerde "Kalinka" melodisi eşliğinde söylenmesi ve maç sonlarında taraftarlarla kurduğu yakın ilişki de haberde öne çıkarılan detaylar arasında yer aldı.

Batrakov için Rus efsaneden transfer iddiası: Galatasaray'daki tek sezonu

POGREBNYAK'TAN AVRUPA DEVLERİ İDDİASI

Batrakov'un yükselen performansı, eski Rus futbolcu Pavel Pogrebnyak'ın da gündemindeydi. Genç oyuncunun Galatasaray'a transfer olmakla doğru bir karar verdiğini savunan Pogrebnyak, sarı-kırmızılı takımda yakaladığı ortamın futbolcunun gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi.

Batrakov'un saha içindeki enerjisine ve takım arkadaşlarının kendisine yaklaşımına dikkat çeken Pogrebnyak, özellikle Victor Osimhen'in genç futbolcuya gösterdiği tavrın önemini vurguladı. Rus futbolcu, Batrakov'un geleceğine ilişkin ise dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu:

"Batrakov'un Lokomotiv'de oynadığı dönemde PSG'nin ona olan ilgisini yazdıklarında biraz komik gelmişti. Şimdi ise büyük bir kulübün onu transfer etmesi tamamen mümkün."

Batrakov için Rus efsaneden transfer iddiası: Galatasaray'daki tek sezonu

GALATASARAY SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEK İSTİYOR İDDİASI

Pogrebnyak, Galatasaray yönetiminin de genç yıldızın geleceği için harekete geçmek istediğini öne sürdü. Sarı-kırmızılıların Batrakov'un sözleşmesindeki serbest kalma bedelini yükseltmek amacıyla yeni bir anlaşma üzerinde durduğunu iddia eden eski futbolcu, Avrupa kulüplerinin ilgisinin giderek artabileceğini savundu.

Pogrebnyak, "Kulüp yönetimi akıllı ve sözleşmesini yüksek bir fesih bedeliyle yeniden müzakere etmek istiyor. Batrakov'la ilgilendikleri açık. Bu sezon Türk kulübündeki tek sezonu olabilir" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala