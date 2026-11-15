Batrakov modası! Galatasaray’ın altın çocuğunun ürünlerine büyük ilgi

Yükselen değer Rus yıldızla ilgili 15 farklı aksesuar ve parça satışa çıktı. En fazla ilgi uşanka-kalpak ve formalara gösterildi. Batrakov bir üründe çok duygulandı.

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Sarı-kırmızılılarda yeni moda: Aleksey Batrakov. Son yıllarda Mauro Icardi ile başlayan aşk, Victor Osimhen ile devam etmişti. Bu sezona ise Rus oyuncu damga vurdu. Sezon başında transfer edilen ve “altın çocuk” olarak görülen Batrakov’un bu kadar kısa sürede saygı ve sevgi kazanması beklenmiyordu. Gerek performansı gerekse takım içindeki davranışları sebebiyle ayrıca sevilen 21 yaşındaki ismin 15 farklı aksesuar ve parçadan oluşan ürünleri de GS Store’larda satışa çıktı. İlgi ise beklenenden de fazla oldu.

RUSYA’DAN DA İLGİ VAR

En fazla ilgi ise 1749 TL’ye satılan uşanka-kalpak ve 3999 TL’ye satılan formaya gösterildi. Batrakov’un bir konuda ise çok duygulandığı öğrenildi. Rus isim için tasarlanan formada, oyuncunun doğduğu şehrin motiflerine yer verildi. Orehovo-Zuyevo’nun resmî armasından ilham alınarak tasarlanan forma, Batrakov’a onay vermesi için gösterildiğinde 21 yaşındaki oyuncunun çok etkilendiği belirtildi. Altı farklı üreticide hazırlanan kreasyonlara sadece Türkiye’den değil, Rusya’dan da büyük ilgi olduğu öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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