Üsküdar'da dalgalarla gelen şöhret: O anlar 46 milyon kez izlendi

Üsküdar sahilinde lodos nedeniyle yükselen dev dalgaların arasında fotoğraf çektirmek isterken sulara kapılan 3 genç, sosyal medyada 46 milyon izlenmeye ulaşan görüntülerin ardından yaşadıklarını anlattı. Görüntüleri kaydeden içerik üreticisi Yusuf Albayrak, "46 milyon izlettik, hala daha izleniyor" dedi.

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Dün akşam saatlerinde Üsküdar sahilinde lodosun etkisiyle denizde yükselen dalgaları gören 3 genç, hatıra fotoğrafı çektirmek için kıyıda poz verdi. Bu sırada metrelerce yükselen bir dalga aniden kıyıya vurdu. Dalgayla birlikte gençler sular altında kalırken, o anlar içerik üreticisi Yusuf Albayrak (39) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada 46 milyon izlenmeye ulaşan görüntülerin ardından Albayrak ve dalgaların ıslattığı gençler, yaşadıklarını anlattı.

"46 MİLYON İZLETTİK, HALA DAHA İZLENİYOR"

Görüntüleri kaydeden içerik üreticisi Yusuf Albayrak, lodoslu havalarda dalga görüntüleri çektiğini belirterek, o gün de Üsküdar'da video çektiği sırada gençleri fark ettiğini söyledi.

Gençlere kendilerini milyonlara izletebileceğini söylediğini aktaran Albayrak, "Ama biz biraz abarttık, 46 milyon izlettik, hala daha izleniyor. O arkadaşlarım sayesinde şu an izlenme rekoru kırdım. Çok sevinçliyim video izlendi diye. Bir emeğimin karşılığını aldım" dedi.

Albayrak, video çekiminin ardından gençleri bir kafeye götürerek çay ısmarladığını ve daha sonra evlerine gönderdiğini de anlattı.

"BİR GÜNDE YAYILDI"

Gençlerden 16 yaşındaki Ekrem Azze, sahilde eğlendikleri sırada Yusuf Albayrak ile karşılaştıklarını belirterek, "Dalgaların arasında güzel bir manzara karşılığında video çektik, bir günde yayıldı. Bütün Türkiye'de, Fransa'da görülmüş durumda" diye konuştu.

17 yaşındaki Yusuf Bertan ise yaşananların kendileri için eğlenceli bir anı olduğunu ifade ederek, dalgaların oldukça büyük olduğunu söyledi.

16 yaşındaki Abdurrahman Bozok da böyle bir anılarının olmasını istediklerini belirterek, "Güzeldi, eğlendik" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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