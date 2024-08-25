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Batshuayi kesmedi! Fenerbahçeli iki yıldıza daha Galatasaray kancası

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Batshuayi kesmedi! Fenerbahçeli iki yıldıza daha Galatasaray kancası

Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe'den Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray, bu kez de İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi'yi sezon başında kadrosuna katan Galatasaray, sarı lacivertlilerin iki yıldızıyla daha ilgileniyor.

Sarı kırmızılıların, sözleşmelerinin bitecek olan iki isimle şimdiden dirsek temasını kurduğu iddia edildi.

Batshuayi kesmedi! Fenerbahçeli iki yıldıza daha Galatasaray kancası - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN HAMLESİ BEKLENECEK

Mynet'te yer alan habere göre; sözleşmeleri 2025 yılının Haziran ayında yılında bitecek olmasından dolayı Ocak ayında bedelsiz olarak transfer edilebilecek iki oyuncuyu gözüne kestiren Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin hamle yapmaması durumunda iki yıldıza da sözleşme önerecek

Batshuayi kesmedi! Fenerbahçeli iki yıldıza daha Galatasaray kancası - 2. Resim

OSAYI VE İRFAN CAN'I İSTİYORLAR

İddiaya göre sarı lacivertli taraftarların sevgilisi İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile ilgilenen sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Ocak ayına kadar sözleşme önermemesi durumunda araya girip transfer teklifi yapacak.

Düzenleyen:  - Spor
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