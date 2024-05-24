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Belirsizlik son buldu! Dursun Özbek'ten seçim öncesi Erden Timur açıklaması

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Belirsizlik son buldu! Dursun Özbek&#039;ten seçim öncesi Erden Timur açıklaması
Galatasaray, Dursun Özbek, Erden Timur, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yarın yapılacak seçim öncesi Erden Timur ile ilgili flaş bir açıklamada bulunarak soru işaretlerini giderdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yarın yapılacak başkanlık seçimi öncesi Erden Timur'un devam edeceğinin sinyalini verdi.

A Spor'a konuşan Özbek,  "Erden Timur önümüzdeki süreçte bizimle olacaktır. İçinde öyle bir Galatasaray sevgisi var ki bu işin dışında kalma imkanı yok. Yönetimde fikir ayrılıkları olabilir. Bugün için öyle bir fikri var, biraz da ailevi... Benim inancım önümüzdeki süreçte yine bizimle birlikte olacağı yönünde." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un yeni sezonda görev almayacağı ve Dursun Özbek ile görüş ayrılığı yaşadığı iddia edilmişti.

Belirsizlik son buldu! Dursun Özbek'ten seçim öncesi Erden Timur açıklaması - 1. Resim

DURSUN ÖZBEK: SON 2 SENEYİ BAŞARILI BULUYORUM

Geçen sezon Süper Lig'de kazanılan şampiyonluğu hatırlatan Dursun Özbek, "Süper Lig'in 100. yıl kupasını kazandık. Amatör sporlarda makul bütçelerle en iyi sonuçları aldık. Yüzmede ve yelkende sporcularımız Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Bir spor kulübü olarak yüklendiğimiz misyon itibarıyla yaptığımız faaliyetler büyük başarı getirdi. Florya'da Burak Başkan'ın ve Mustafa Başkan'ın katkıları da oldu. Bunlar Galatasaray'ın bütünlüğünü ve sürekliliğini gösterir. Geçirdiğimiz 2 seneyi son derece başarılı buluyorum." görüşlerini dile getirdi.

Düzenleyen:  - Spor
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