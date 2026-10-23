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Berkan Kutlu yine attı, Kocaelispor Alanya'da kazandı

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Berkan Kutlu yine attı, Kocaelispor Alanya'da kazandı
Başlık ResmiBerkan Kutlu yine attı, Kocaelispor Alanya'da kazandı

Kocaliespor, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde beşinci galibiyetini aldı. Takımının ilk golünü atan ve dört gole ulaşan Berkan Kutlu, Kocaelispor formasıyla kariyer sezonunu yaşıyor.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Joao Pereira'nın çalıştırdığı Corendon Alanyaspor, Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'u konuk etti.

GALİBİYET GOLLERİ İLK YARIDA GELDİ

Alanya Oba Stadyumu'nda müsabakayı Kocaelispor, ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Körfez ekibine galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Berkan Kutlu ve 42. dakikada Baku kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise 52. dakikada Ruan Pereira Duarte attı.

BERKAN GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Sezon başında Kocaelispor'a imza atan Berkan Kutlu, yeni takımıyla çıktığı 9 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Bu sezon şimdiden 4 gole ulaşan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.

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KOCAELİ BEŞİNCİ KEZ KAZANDI

Bu skorla ligde beşinci galibiyetini alan Kocaelispor, puanını 15 yaparak maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Akdeniz ekibi ise 12 puanda kaldı. Körfez ekibi, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

Alanyaspor - Kocaelispor
Başlık ResmiAlanyaspor - Kocaelispor

MAÇTAN KRİTİK DAKİKALAR

24. dakikada sol kanattan gelişen Kocaelispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Baku'nun vurduğu şutta, top Lima'ya çarpıp direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

27. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rivas'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Hagi arka direğe ortaladı. İyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

42. dakikada Kocaelispor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Uğur Kaan Yıldız'ın kullandığı kornerde yaşanan karambolde Aye topu sağ çaprazda bulunan Baku'ya çıkardı. Bu oyuncunun şutunda, top filelere gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Alanyaspor - Kocaelispor
Başlık ResmiAlanyaspor - Kocaelispor

52. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Enes Keskin ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Duarte'nin sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-1

71. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Aliti'nin ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Cedric'in kafa vuruşunda, top kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.

84. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta İbrahim Kaya'nın pasında topla buluşan Ben Ali'nin şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma Kocaelispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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