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Bernd Storck: Oyuncularımla sadece bir idman yapabildim

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Bernd Storck: Oyuncularımla sadece bir idman yapabildim
Başlık ResmiBernd Storck: Oyuncularımla sadece bir idman yapabildim

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, 2-2 sonuçlanan Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Sabah 4'tü buraya geldiğimde. Devamında sağlık kontrolü ile oyuncularımla sadece bir idman yapabildim" dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 7'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Başkent ekibinin teknik direktörü Bernd Storck, maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"RİSK ALMAK İSTEDİM"

63 yaşındaki Alman çalıştırıcı, "Burada olmaktan dolayı, bu güzel ülkede olmaktan dolayı, bu kadar güzel bir şehirde olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk olarak onu söylemek isterim. Çok kısa süredir buradayım. Sabah 4'tü buraya geldiğimde. Daha sonra sabahın devamında da bir sağlık kontrolü ile oyuncularımla sadece bir idman yapabildim. Tabii bunu düşündüğünüz zaman bir idman yapan bir hocanın takımın başında maça çıkması bir risk olarak gözükse de bu riski almayı istedim. Bir takımın stil değiştirmeye ihtiyacı olduğunu hissettiğim için bu riski, bu sorumluluğu aldım. Aldığım sorumluluğun karşılığını takımım da verdiği için onları çok tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bernd Storck
Başlık ResmiBernd Storck

"SON DAKİKA GOLÜ HEPİMİZİ MUTLU ETTİ"

Bernd Storck, "Futbolcularım maç boyunca gerçekten çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Çok kısa bir süre içerisinde çok fazla bilgi vermeye çalıştım onlara. Ofansif olarak, defansif olarak neler yapabileceklerini konuştuk. Onlar da bu bilgileri kısa bir süre içerisinde almaya çalıştılar. İlk yarı biraz zorlandık aslında takımın bu anlattıklarıma uyum sağlaması, alışması ilk yarı açısından biraz zorluydu. Ancak ikinci yarı baktığınızda uyum sağladık ve iyi bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarı taktiksel açıdan biraz daha iyiydik. Şunu da eklemek isterim, tabii ki son dakikada gelen gol hepimizi çok mutlu etti. Biraz şansımız da yaver gitti diyebilirim çünkü son dakika golleri biraz da şans ister. Ama tüm bu mücadele bence en az bir puanı bugün hak ediyordu" dedi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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