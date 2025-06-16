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Beşiktaş 6 milyonluk yükten kurtuluyor! Immobile'ye yol göründü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş 6 milyonluk yükten kurtuluyor! Immobile&#039;ye yol göründü
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın maliyeti nedeniyle takımdan göndermek istediği Immobile ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fiorentina, 35 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdi. İtalyan golcü de ülkesine dönmeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş, yıllık 6 milyon euro maaş alan Ciro Imoobile'nin maaşını yarı yarıya düşürmek için İtalyan yıldıza teklifte bulundu ancak cevap alamadı. Ailesiyle görüşüp cevabını ileteceğini söyleyen golcünün yeni sezonda siyah beyazlılardan ayrılacağı iddia ediliyor. Bu süreçte adı birçok takımla anılan yıldız isim, ülkesinde manşetlerden düşmüyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre; forvet transferi yapmak isteyen Fiorentina, gözünü İmmobile'ye dikti. Floransa ekibinin, 35 yaşındaki santrforu ikna etmek için 2 yıllık kontrat önerdiği ve Milan'ın önüne geçtiği kaydedildi. İmmobile'nin de yeniden ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

İtalyan temsilcisi, İmmobile'yi kadrosuna katarsa, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Edin Dzeko'dan vazgeçecek.

BONSERVİS TALEP ETMEYECEK

Siyah beyazlı kulüp ile 2 sezonluk anlaşma yapan ve 1 sezonu geride kalan oyuncu için 2 milyon euro da imza parası veren Beşiktaş, bonservis bedeli talep etmeden futbolcuyu elden çıkarmak istiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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