Beşiktaş Avrupa'da tur için sahnede! Kartal'ın Lugano 11'i hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. Siyah-beyazlılar her türlü galibiyette lig aşamasına yükselecek. İlk müsabaka 3-3 sona ermişti. İşte Beşiktaş-Lugano mücadelesine dair son bilgiler ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş'tan ameliyat olan Necip Uysal'a geçmiş olsun ziyareti

Beşiktaş'tan ameliyat olan Necip Uysal'a geçmiş olsun ziyareti

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılabilmek için Lugano ile karşı karşıya gelecek. İsviçre'de 3-3 biten ilk maçın rövanşı Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Radu Petrescu yönetecek.

Rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.

Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi

AVRUPA'DA 244. KEZ SAHNE ALACAK

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 243 müsabakada 91 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.

Avrupa mücadelesinde 323 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 368 gol gördü.

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 6. MAÇ

Beşiktaş, İsviçre ekipleriyle 6. maçını oynayacak.

Siyah-beyazlı takım, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşti. Rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşı 2-0 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı.

Beşiktaş, geçen sezon Lugano ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan maçtan 3-2 mağlup ayrılırken İsviçre'deki karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda oynanan Lugano maçında ise rakibiyle 3-3 berabere kaldı.