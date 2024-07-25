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Beşiktaş, Benjamin Tahsin Jr. Emre’yi kadrosuna kattığını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Benjamin Tahsin Jr. Emre’yi kadrosuna kattığını açıkladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, İsveç'in Hammarby takımında oynayan 2007 doğumlu Benjamin Tahsin Jr. Emre’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Genç oyuncu u-19 takımında forma giyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Hammarby forması giyen 17 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş Futbol Akademisi'ne katıldığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA

Açıklamada, "Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak İsveç'in Hammarby takımında forma giyen 2007 doğumlu savunma oyuncusu Benjamin Tahsin Jr. Emre’yi kadrosuna kattı." denildi.

BEŞİKTAŞ'A HOŞGELDİN

Ayrıca, "Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız sporcumuza 'Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin' diyerek başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.

Benjamin Tahsin Jr. Emre'nin Beşiktaş U-19 Takımı'nda forma giyeceği belirtildi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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