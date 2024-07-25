Emirhan Topçu, Beşiktaş'a gidecek mi? Çaykur Rizespor, transferde sona yaklaşan takımı açıkladı

Çaykur Rizespor, İspanya ekibi Las Palmas'ın Emirhan Topçu transferinde sona yaklaştığını açıkladı. Emirhan Topçu'nun Beşiktaş'a transfer olacağı iddia ediliyordu.

Beşiktaş'ın transfer listesinin ilk sırasın yer alan ve transferinin her an açıklanması beklenen Emirhan Topçu ile ilgili Çaykur Rizespor'dan açıklama geldi.

LAS PALMAS SONA YAKLAŞTI

Radyo Gol'e konuşan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "2 gün önce Beşiktaş'ın EmirhanTopçu için sadece bir teması oldu. Herhangi bir pazarlık boyutunda değiliz. Sadece temas oldu, bilgi alındı. Las Palmas, EmirhanTopçu transferinde sona yaklaştı." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş'ın Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor'a para + oyuncu takası önerdiği ve iki kulübün görüşmeleri sürdürdüğü iddia ediliyordu.