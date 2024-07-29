Beşiktaş, Jean Onana için 5 milyon euro istiyor
Düzenleyen: Hüseyin Ekici- Güncelleme:
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Beşiktaş'ta beklentilerin çok altında kalan Jean Onana ile yolların ayrılması planlanıyor. Siyah-beyazlılar, Serie A ve Ligue 1'den teklifler alan deneyimli oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
Yaz transfer döneminde; Rafa Silva, Immobile, Paulista gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, ayrılacak isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. O oyuncuların başında ise Jean Onana geliyor.
BEŞİKTAŞ'TAN 5 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ
Kamerunlu orta saha için Serie A ve Ligue 1'den teklifler alan Kartal, bu takımlarla pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.
Onana'nın bonservisini belirleyen Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor.
Devre arasında Marsilya'ya kiralanan Onana, 24 maça çıkarken 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor