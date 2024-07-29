Beşiktaş, Jean Onana için 5 milyon euro istiyor

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 29 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 09:53 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Beşiktaş'ta beklentilerin çok altında kalan Jean Onana ile yolların ayrılması planlanıyor. Siyah-beyazlılar, Serie A ve Ligue 1'den teklifler alan deneyimli oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.