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Beşiktaş, Jean Onana için 5 milyon euro istiyor

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Beşiktaş, Jean Onana için 5 milyon euro istiyor

Spor Haberleri

Beşiktaş'ta beklentilerin çok altında kalan Jean Onana ile yolların ayrılması planlanıyor. Siyah-beyazlılar, Serie A ve Ligue 1'den teklifler alan deneyimli oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Yaz transfer döneminde; Rafa Silva, Immobile, Paulista gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, ayrılacak isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. O oyuncuların başında ise Jean Onana geliyor.

Beşiktaş, Jean Onana için 5 milyon euro istiyor - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TAN 5 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

Kamerunlu orta saha için Serie A ve Ligue 1'den teklifler alan Kartal, bu takımlarla pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Onana'nın bonservisini belirleyen Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor.

Beşiktaş, Jean Onana için 5 milyon euro istiyor - 2. Resim

Devre arasında Marsilya'ya kiralanan Onana, 24 maça çıkarken 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
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