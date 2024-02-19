Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

    Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beşiktaş, Konyaspor&#039;u ağırlıyor! Muhtemel 11&#039;ler
    Beşiktaş, Aboubakar, Konyaspor, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor'un kazandığı haftayı kayıpsız geçmek isteyen siyah-beyazlılar, üçüncülük yolunda mutlak galibiyet hedefliyor.

    Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u konuk edecek.

    Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

    Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.

    Oynadığı müsabakaların 5'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 25 puanla 19. basamakta girdi.

    İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

    Beşiktaş Konyaspor karşısında hüsrana uğradı

    BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VAR

    Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

    Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, kadroda yer almayacak.

    Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

    MASUAKU VE ABOUBAKAR DÖNÜYOR

    Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, uzun bir sürenin ardından siyah-beyazlı formayla maça çıkacak.

    Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakada görev yapan Masuaku, milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle siyah-beyazlı takımın çıktığı son 10 resmi maçta sahada olamamıştı.

    Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, yaklaşık 2,5 ay sonra formasına kavuşabilir.

    Son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide sahaya çıkan 32 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.

    Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Aboubakar'ın teknik direktör Santos'un şans vermesi halinde Konyaspor karşısında oynaması bekleniyor.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Fenerbahçe'de hesap ödendi! Alanya maçındaki eleştiri yağmuru Rize'de alkışa döndü - SporFenerbahçe'de hesap ödendi!Galatasaray Sparta Prag’dan sonra ligde de Ankaragücü’nü devirdi - SporAslan çok yaman!Türk güreşi Romanya'da tarih yazdı! Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu - SporTaha Akgül ve Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu olduOkan Buruk, Süper Lig'de bir ilki başardı! Fatih Terim ve Şenol Güneş'i geride bıraktı - SporOkan Buruk, Süper Lig tarihine geçtiCaner Erkin'in frikik golü mest etti! Eyüpspor, Ümraniyespor'u farklı geçti - SporArda Turan'lı Eyüpspor şampiyonluğa koşuyorOkan Buruk'un Köhn pişmanlığı: Ankaragücü maçı sonrası sitem etti - SporOkan Buruk'un Köhn pişmanlığı: Ankaragücü maçı sonrası sitem ettiGalatasaray'a 3-0 kaybeden Emre Belözoğlu'ndan övgü: Tarihin en iyisi - SporEmre Belözoğlu'ndan Galatasaray'a övgüAmatör Lig'de 3 maçta saha karıştı! Kavgayı polis ekipleri ayırdı - SporYeşil sahada istenmeyen görüntülerMeunier geldi Trabzonspor 2 haftada 6 puan yaptı - SporMeunier geldi Trabzonspor 2 haftada 6 puan yaptıAli Koç 7.5 milyon euroluk Batshuayi'yi bedavaya elden kaçıracak! - Spor7.5 milyon euroluk yıldızı bedavaya elden kaçıracak
    Sonraki Haber Yükleniyor...