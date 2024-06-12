Beşiktaş resmen açıkladı! Bronckhorst'un geliş tarihi belli oldu

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un İstanbul'a geliş tarihini açıkladı. Hollandalı teknik adam düzenlenecek imza töreniyle kendisini Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un yarın İstanbul'da olacağı açıklandı. Hollandalı teknik adam için 14 Haziran Cuma günü ise bir imza töreni düzenlenecek.

Beşiktaş'ın, Van Bronckhorst'un geliş tarihi ve imza töreniyle ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

HASAN ARAT BASIN TOPLANTISINA KATILACAK

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Giovanni van Bronckhorst, yarın (13 Haziran Perşembe) saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’nda olacaktır. Giovanni van Bronckhorst için Başkanımız Hasan Arat’ın katılımıyla 14 Haziran Cuma günü saat 11.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlenecektir."