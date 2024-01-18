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    Beşiktaş, Rosier'i ayrıldığını KAP'a bildirdi! Sözleşme şartları belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Beşiktaş, Valentin Rosier'in Fransa'nın Nice takımına resmen kiralandığını duyurdu. Yıldız oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor.

    Beşiktaş, Rosier&#039;i ayrıldığını KAP&#039;a bildirdi! Sözleşme şartları belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen Valentin Rosier ile yollarını resmen ayırdı.

    Fransız sağ bek Valentin Rosier'in Ligue 1 ekibi Nice'e satın alma opsiyonuyla kiralandı.

    KAP'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. 

    Beşiktaş, Rosier'i ayrıldığını KAP'a bildirdi! Sözleşme şartları belli oldu

    SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

    Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır" ifadelerine yer verildi. 

    Nice takımının Rosier'i beğenmesi durumunda Beşiktaş'a 3 milyon euro ödeyerek bonservisini alabileceği öğrenildi.

    ROSIER: ÇOK MUTLUYUM

    Fransa'ya döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Valentin Rosier, "Fransa'da, Nice gibi iddialı bir kulüpte bulunduğum için mutluyum. Yeni takımımla çalışmak için sabırsızlanıyorum. Sezonun ilk bölümünü takip ettim, birlikte yapılacak çok güzel şeyler var. Çok motiveyim ve Nice'in hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşNiceValentin Rosier
    Haberler > Spor > Beşiktaş, Rosier'i ayrıldığını KAP'a bildirdi! Sözleşme şartları belli oldu
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