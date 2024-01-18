Beşiktaş, Rosier'i ayrıldığını KAP'a bildirdi! Sözleşme şartları belli oldu

18 Ocak 2024 14:27 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 14:44

Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen Valentin Rosier ile yollarını resmen ayırdı.

Fransız sağ bek Valentin Rosier'in Ligue 1 ekibi Nice'e satın alma opsiyonuyla kiralandı.

KAP'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Nice takımının Rosier'i beğenmesi durumunda Beşiktaş'a 3 milyon euro ödeyerek bonservisini alabileceği öğrenildi.

ROSIER: ÇOK MUTLUYUM

Fransa'ya döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Valentin Rosier, "Fransa'da, Nice gibi iddialı bir kulüpte bulunduğum için mutluyum. Yeni takımımla çalışmak için sabırsızlanıyorum. Sezonun ilk bölümünü takip ettim, birlikte yapılacak çok güzel şeyler var. Çok motiveyim ve Nice'in hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.